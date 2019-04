AFRIQUE Apprentissage et formation dans le secteur agro-alimentaire : eLearning Africa s'engage sur la « la voie agricole »

Les organisateurs d'eLearning Africa, la plus grande conférence d'Afrique sur les technologies appliquées à l'apprentissage et à la formation, annoncent que le congrès proposera pour la première fois un programme exceptionnel composé de séminaires, de discussions et de débats consacrés à l'apprentissage et la formation dans le secteur de l'agro-alimentaire en Afrique. Cette initiative reflète la place centrale et permanente qu'occupe l'agriculture dans l'économie des pays africains et souligne l'importance de saisir les nouvelles opportunités et de relever les nouveaux défis à une époque où la technologie évolue très rapidement.



La fondatrice d'eLearning Africa Rebecca Stromeyer a déclaré aujourd'hui (mercredi) :



« L'exploitation agricole et la production alimentaire emploient actuellement 40% des actifs sur l'ensemble du continent dont 70% de femmes. Les technologies de la communication introduisent des transformations formidables dans l’agriculture en Afrique en transmettant des informations sur la tarification, les marchés, les sources de financements, le développement économique agricole, la gestion des cultures et de l'élevage, la santé et l'écologie, le réchauffement climatique, les nouveaux moyens de combattre les maladies et sur bien d'autres sujets encore.



« Les efforts qui seront déployés dans le secteur de l'agro-alimentaire pour s'adapter aux transitions à venir, joueront un rôle majeur dans la transformation du continent et détermineront la capacité des économies africaines à enraciner une croissance économique durable et pérenne.



Le docteur Harold Elletson, rédacteur du compte-rendu de la conférence d’eLearning Africa qui mènera ce volet “agriculture” de la conférence a déclaré :



« Ce qui est en train de se jouer dans l'agriculture en Afrique est d'une importance capitale pour le monde entier et pas seulement pour l'Afrique. Ce continent est riche en ressources naturelles. Il a de quoi nourrir sa propre population et peut même devenir un exportateur majeur de produits de grande qualité.



« Alors que les gouvernements africains sont à pied d'oeuvre pour développer un plan d'action très prometteur permettant l'introduction d'un marché commun de libre-échange, ils se retrouvent confrontés à des choix délicats. Devraient-ils par exemple se précipiter dans les bras des gros exploitants industriels de l'économie mondialisée qui tentent de s'imposer avec force dans l'agriculture africaine ? Ne devraient-ils pas plutôt encourager le développement des petites fermes, construire un marché d'échange et un circuit de distribution proprement africain, préserver les savoirs traditionnels et améliorer l'accès des travailleurs, des gestionnaires et des entrepreneurs africains aux connaissances, à la formation et aux investissements ?



« Le monde a beaucoup à apprendre de l'Afrique. La façon dont les jeunes se forment pour gérer les ressources futures du continent peut devenir un modèle pour le reste du monde à l'heure où la planète est confrontée à la double problématique de la croissance démographique et du réchauffement climatique.



Mme Stroymeyer a annoncé que eLearning Africa avait diffusé un appel à contribution destiné à tous les participants à la conférence qui se tiendra cette année du 23 au 25 octobre, à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire.



Y seront abordés les thèmes majeurs de l'éducation et de l'explication agricole durable ; les rôles des TIC sur l'amélioration de la formation, de la gestion et de l'accès au savoir ; les partenariats et la collaboration ainsi que la protection de l'environnement.





