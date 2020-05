Après Covid-19 : Forum Football Africa pour débattre de l'avenir du jeu

Le Forum Football Afrique (FAF), qui doit être diffusé en ligne le samedi 30 mai 2020, a maintenant confirmé sa liste d'intervenants.



L'orateur invité sera Shehu Dikko, président de la League Management Company (LMC) Nigeria et deuxième vice-président de la Nigerian Football Federation (NFF).



M. Dikko partagera ses réflexions sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les ligues, les clubs et les joueurs du continent africain.



Son discours sera suivi de deux tables rondes très interactives entièrement axées sur le principal atout du jeu, à savoir les joueurs.



La première table ronde verra trois syndicats de joueurs monter sur scène pour partager leurs défis représentant le bien-être des joueurs, que ce soit avant, pendant ou après Covid-19.



Le panel sera composé de Thulaganyo Gaoshubelwe, président de l'Union des joueurs de football d'Afrique du Sud (SAFPU), Tijani Babangida MON, président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Nigeria (NANPF) et Jerry Santo, secrétaire général de l'Association pour le bien-être des footballeurs du Kenya (KEFWA), respectivement.



La deuxième table ronde débattra des préoccupations commerciales et contractuelles des joueurs pendant la pandémie, ainsi que du déballage des droits légaux des différentes parties aux contrats des joueurs et de tout autre revenu perdu à cause des endossements commerciaux, qui ne peuvent pas être activés pour le moment.



Ce panel sera dirigé par l'intermédiaire du football international, Michael Makaab, PDG de Pro-Sport International, et il sera rejoint par les avocats du sport, Farai Razano, associé, Razano Attorneys et Kelvin Omuojine, associé principal, SportHouse LP.



L'objectif principal du Forum est simplement de créer une conscience de ces deux questions clés comme points de conversation, et il n'est pas mandaté pour faire des résolutions ou des propositions sur ces deux aspects, puisque les joueurs sont déjà bien représentés par leurs syndicats et leurs agents, respectivement.



Le Forum sera retransmis en direct de 12h00 à 13h00, heure d'Afrique centrale, et ceux qui souhaitent le regarder doivent envoyer un courriel à faf@sportsbusiness.co.za.