Arise B.V. devient un actionnaire de référence au sein d’Ecobank Transnational Incorporated

Ecobank Transnational Incorporated (« ETI ») (https://Ecobank.com) annonce que la Société Financière Internationale (« IFC ») et les fonds gérés par la société de gestion des actifs de IFC, IFC Asset Management Company (« AMC ») ont finalisé la vente de leur participation d’environ 14,1 % dans ETI à Arise B.V (« Arise »). Par conséquent, Arise est devenue un actionnaire de référence d’ETI avec une participation d’environ 14,1 %.

J.P. Morgan Securities PLC a agi en tant qu’agent de placement unique et conseiller financier unique de IFC et des fonds gérés par AMC dans le cadre de cette transaction.

Après la finalisation de la transaction, Paolo Martelli, conseiller principal de IFC a déclaré :

« Dans le cadre de la rotation ordinaire de son portefeuille d’actifs, IFC a cédé ses participations dans ETI à Arise, une maison d’investissement très réputée avec un fort mandat de développement pour l’Afrique. IFC a investi dans Ecobank pendant plus de dix ans et notre investissement a permis d’améliorer l’accès au crédit d’entrepreneurs et de Petites et Moyennes Entreprises des pays d’Afrique subsaharienne (y compris des pays membres de l’Association Internationale de Développement-IDA) dans lesquels la banque exerce ses activités, en atteignant l’impact de développement que nous avons recherché lorsque nous avons réalisé l’investissement. IFC maintient son ferme engagement en faveur du développement de la région de l’Afrique subsaharienne et continue d’investir dans d’autres projets dans ces pays. »

Deepak Malik, Directeur Général d’Arise a déclaré : « Conformément à notre mandat de base d’investissement dans la prospérité locale de l’Afrique, nous sommes ravis d’avoir acquis la participation d’environ 14,1 % dans ETI. Arise a pour objectif de collaborer avec des fournisseurs de services financiers locaux (FSF) en Afrique subsaharienne afin de stimuler la croissance économique via le renforcement du secteur bancaire local. Cette transaction avec ETI permettra à Arise de collaborer avec Ecobank pour faire progresser l’inclusion financière à travers le continent ».

Ade Ayeyemi, Directeur Général d’ETI, a déclaré : « Nous accueillons Arise en tant qu’actionnaire d’ETI et pensons qu’il existe une forte synergie dans nos objectifs stratégiques, notamment pour assurer et renforcer l’inclusion financière et le potentiel de développement de notre continent. Nous devons également saisir l’occasion pour témoigner de notre profonde gratitude à l’égard de IFC pour son engagement et son soutien à Ecobank au cours des 10 dernières années. Grâce à cette solide collaboration, nous avons réalisé des progrès significatifs et serons ravis de continuer à travailler avec IFC dans d’autres domaines à l’avenir. »

Contact Média :

Christiane Bossom

Group Communications

Ecobank Transnational Incorporated

Email : cbossom@ecobank.com

Tél. : +228 22 21 03 03

Web : https://Ecobank.com

À propos d’Arise B.V ( « Arise ») :

Arise (http://www.AriseInvest.com/) est l’un des principaux investisseurs privés dans les établissements financiers en Afrique subsaharienne affichant un total bilan supérieur à 740 millions USD. La société a pour objectif de stimuler la croissance dans tous les sous-secteurs des services financiers en Afrique subsaharienne. En s’associant avec des prestataires de services financiers viables (PSF) et en les aidant à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs, Arise vise à contribuer au développement du potentiel de croissance économique de l’Afrique, tout en s’assurant des rendements d’investissement à long terme. Pour plus d’informations, consulter http://www.AriseInvest.com/.

À propos de la Société Financière Internationale ( « IFC ») :

IFC (http://www.IFC.org/), organisation sœur de la Banque Mondiale et membre du groupe de la Banque Mondiale, est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. IFC travaille avec plus de 2 000 entreprises dans le monde entier. IFC utilise son capital, son expertise et son influence pour créer des marchés et des opportunités dans les régions les plus difficiles du monde. Au cours de l’exercice 2018, IFC a fourni plus de 23 milliards de dollars de financement à long terme aux pays en développement, exploitant ainsi le pouvoir du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et renforcer la prospérité partagée. Pour plus d’informations, visitez le site http://www.IFC.org/.

À propos d’IFC Asset Management Company (« AMC ») :

IFC Asset Management Company, LLC (https://www.IFCamc.org/), filiale à 100 % de IFC, mobilise et gère les capitaux à investir dans des entreprises des marchés en développement et des marchés frontières. Fondée en 2009, AMC offre aux investisseurs institutionnels un accès unique aux projets d’investissement sur les marchés émergents et à l’expertise de IFC, tout en apportant un impact positif sur le développement des pays dans lesquels la société investit. Parmi les investisseurs de AMC figurent des fonds souverains, des fonds de pension et des institutions de financement du développement. AMC a mobilisé environ 10 milliards de dollars auprès de 13 fonds d’investissement investis dans des participations dans des sociétés, des dettes, et des fonds de fonds. Pour plus d’informations, consulter sur https://www.IFCamc.org/.

À propos d’Ecobank Transnational Incorporated :

Créée à Lomé, au Togo, en 1985, Ecobank Transnational Incorporated (« ETI ») (https://Ecobank.com) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est actuellement présent dans 36 pays africains, parmi lesquels : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo-Brazzaville, Congo (République démocratique du Congo), Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tchad, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe. Le Groupe emploie 15 500 personnes dans 40 pays différents. Ecobank propose des services bancaires aux particuliers ainsi qu’aux entreprises, des services de banque de financement et d’investissement et des services de gestion de titres, d’actifs et de patrimoine à plus de 19 millions de clients : particuliers, petites et moyennes entreprises, entreprises régionales et multinationales, institutions financières, organisations internationales et gouvernements, via plus de 800 succursales et bureaux, 2 731 distributeurs automatiques, Internet (https://Ecobank.com) et la banque mobile.