Aspects stratégiques notifiés pour le prochain partenariat entre le Tchad et l'Algérie

L'ANAM apportera son expertise technique pour assister le Tchad dans l'élaboration de textes réglementaires et législatifs harmonisés encadrant l'exploitation minière artisanale. Cette démarche permettra de formaliser le secteur, d'améliorer la gouvernance minière et de garantir la protection des droits des mineurs artisanaux.



L'ANAM dispensera des formations et des programmes de renforcement de capacités au profit des techniciens et ingénieurs tchadiens sur les systèmes de cadastre minier et de gestion de l'information géologique. L'objectif est d'accroître la transparence et l'efficacité de la gestion des ressources minérales du Tchad.



L'ANAM accompagnera le Tchad dans la numérisation de ses données géologiques, les rendant ainsi plus accessibles et exploitables pour les investisseurs et les explorateurs miniers.



L'ANAM facilitera des stages pratiques de trois mois pour les ingénieurs tchadiens auprès des sociétés d'exploitation de granulats en Algérie. Ces stages permettront aux ingénieurs tchadiens d'acquérir une expérience pratique précieuse et de développer leurs compétences dans le secteur minier.



L'ANAM partagera son expertise avec le Tchad pour l'aider à établir une police des mines efficace. Cela permettra de lutter contre l'exploitation minière illégale et de préserver l'environnement.



Ces axes stratégiques constituent un socle solide pour un partenariat mutuellement bénéfique entre le Tchad et l'Algérie dans le domaine minier. La mise en œuvre effective de ces points permettra de stimuler le développement du secteur minier tchadien, de promouvoir la diversification économique et de créer des opportunités d'emploi pour les populations locales.