Assemblée Mondiale de la Santé : le Tchad rencontre ses partenaires

En marge des travaux de la 75ème Assemblée Mondiale de la Santé qui se déroule à Genève en Suisse, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale du Tchad, Dr Abdel-Madjid Abderahim a eu une série de rencontres avec les partenaires du Tchad qui appuient le secteur de la santé.



Il s’agit notamment du Fonds mondial, Gavi-l’Alliance du vaccin, des entreprises du secteur pharmaceutique et de l’Union européenne. Le ministre a aussi pris activement part à des tables rondes consacrées à l'amélioration de la qualité des soins.



S’agissant de sa déclaration à la plénière, le ministre de la Santé a tenu à rappeler le fort engagement de plus hautes autorités du Tchad, tendant à améliorer le système sanitaire, au profit des populations tchadiennes.



Les discussions de l’Assemblée Mondiale de la Santé portent sur des stratégies mondiales à suivre dans les domaines de la sécurité des aliments, de la santé bucco-dentaire, de la recherche et de l’innovation, et sur la tuberculose. Elle examinera par ailleurs le rapport du Groupe de travail sur le financement durable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



La thématique générale de la 75ème Assemblée Mondiale de la Santé s’articule autour de : « La santé pour la paix, la paix pour la santé », ceci dans un contexte mondial marqué par des conflits, des inégalités, la crise climatique et des pandémies.