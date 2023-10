INTERNATIONAL Assemblées annuelles Banque mondial/FMI : construire des ponts vers un avenir prospère

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert technique, humanitaire et journaliste indépendant. - 9 Octobre 2023



À la suite du tremblement de terre qui a secoué le Maroc, le 8 septembre 2023, le monde était incertain quant au sort des prochaines Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). Cependant, après une évaluation minutieuse de la capacité de Marrakech à accueillir l'événement, les dirigeants des deux organisations, en étroite collaboration avec les autorités marocaines, sont parvenus à une décision unanime : les Assemblées annuelles 2023 se dérouleraient comme prévu à Marrakech

Cette décision, comme l'ont souligné les dirigeants de la Banque mondiale et du FMI, symbolise non seulement la résilience du peuple marocain, mais aussi l'esprit de solidarité internationale, face à l'adversité. Les Assemblées annuelles, prévues du 9 au 15 octobre, devraient rassembler les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de 190 pays. L'importance de cet événement dépasse les simples discussions économiques ; cela marque le 50ème anniversaire de la dernière tenue des Assemblées annuelles en Afrique, plus précisément à Nairobi en 1973.



La connexion africaine : bâtir la prospérité et la résilience

Le choix du Maroc, comme pays hôte de cet événement historique, revêt une grande symbolique. En effet, le continent africain constitue un microcosme des défis et des opportunités du monde. Comme l'a souligné la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d'un discours à l'Assemblée pré-annuelle à Abidjan, les ressources abondantes de l'Afrique, sa population jeune et son potentiel de croissance en font un élément essentiel, pour façonner l'avenir de l'économie mondiale. Le développement de l'Afrique n'est pas seulement une préoccupation africaine, mais un impératif mondial.



À une époque où les économies avancées sont aux prises avec le vieillissement de leur population, l'Afrique offre une opportunité unique de relier son abondant capital aux vastes ressources humaines du continent. Comme le soulignent les thèmes des Assemblées annuelles, la voie à suivre est claire : une croissance durable et inclusive.



Relever les défis économiques mondiaux

Le paysage économique a considérablement changé depuis les dernières Assemblées annuelles en Afrique. Alors que l’espérance de vie mondiale a augmenté, que les taux de pauvreté ont diminué et que la technologie a remodelé les industries, les défis se sont également multipliés. Les inégalités au sein des pays, et entre eux, ont augmenté et le monde est confronté à une crise climatique existentielle. Au cours de la dernière décennie, la croissance mondiale a connu un déclin constant.



Dans ce contexte, les Assemblées annuelles de 2023 se concentreront sur les politiques qui ouvriront la voie aux 50 prochaines années. Les principales priorités comprennent :

1. Renforcer la stabilité économique et financière : La lutte contre l’inflation est au cœur de cette démarche, les banques centrales et les politiques budgétaires jouant un rôle central. Le FMI souligne l’importance d’éviter un assouplissement prématuré des politiques et de communiquer clairement les objectifs pour façonner les anticipations d’inflation.

2. Poser les bases d’une croissance inclusive et durable : cela implique d’investir dans les personnes, par le biais de l’éducation et des soins de santé, de combler les lacunes en matière d’infrastructures et d’adopter la numérisation. Ces éléments constituent des piliers essentiels de la prospérité et de la création d’emplois, en particulier dans des régions comme l’Afrique, où la population est en plein essor.

3. Renforcer la résilience collective grâce à la coopération internationale : Dans un monde de plus en plus fragmenté, la coopération internationale est primordiale. Le changement climatique, les problèmes d’endettement et les filets de sécurité financière mondiaux exigent des efforts coordonnés. Le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du FMI vise à aider les économies vulnérables à entreprendre des réformes climatiques, tout en s'attaquant aux problèmes de dette qui restent une priorité.



Un appel pour des institutions internationales renforcées

Tout au long des Assemblées annuelles, les discussions porteront sur le renforcement des institutions internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, afin de mieux répondre aux besoins des économies émergentes et en développement. L'appel est lancé aux pays membres, pour qu'ils renforcent les ressources des quotes-parts du FMI, fournissent davantage de financements aux fonds fiduciaires essentiels tels que le Fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance et le Fonds pour la résilience et la durabilité, et élargissent la voix des pays émergents et en développement au sein de ces institutions.



Un pont vers un avenir prospère et pacifique

Dans son discours de clôture, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, est revenue sur les Assemblées annuelles de 1973 tenues en Afrique, soulignant les défis communs que sont l'inflation et les conflits. Elle a invoqué le mot « Harambee », signifiant « se rassembler en pleine coopération », prononcé par le président kenyan Jomo Kenyatta. C’est un appel à l’unité et à la collaboration en ces temps difficiles.



Alors que le monde se réunit à Marrakech pour les Assemblées annuelles de 2023, c’est avec l’espoir qu’un pont sera construit vers un avenir plus prospère et plus pacifique, avec des politiques appropriées et un engagement commun en faveur de la coopération. Cet événement est l’occasion pour les dirigeants mondiaux de se réunir, de tirer les leçons du passé et de tracer la voie pour les 50 prochaines années, en veillant à ce que la croissance ne soit pas seulement économique, mais aussi durable, inclusive et bénéfique pour tous.



Le tremblement de terre qui a mis à l'épreuve la résilience du Maroc, servira désormais de toile de fond à une manifestation mondiale de solidarité et de détermination, alors que le monde s'unit pour relever les défis les plus urgents.







