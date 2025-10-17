









INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale 2025: au cœur des trois premiers jours des travaux

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 17 Octobre 2025



Les Assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale se sont ouvertes dans un contexte de forte incertitude économique mondiale.

Durant les trois premiers jours, du 13 au 15 octobre, les sièges des institutions ont été le théâtre d'un dialogue intense entre ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, dirigeants du secteur privé et représentants de la société civile.



Les Assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale se tiennent à Washington, D.C., au siège des deux organisations. Les événements se déroulent dans plusieurs lieux au sein des bâtiments du siège du FMI (HQ1 et HQ2) et du complexe principal du Groupe de la Banque mondiale (bâtiment MC).



L'ordre du jour était chargé, abordant un large éventail de défis interconnectés, allant des mutations structurelles de la finance mondiale aux besoins urgents en matière de résilience climatique et de reconstruction post-conflit. Voici un aperçu détaillé des principaux événements et discussions qui se sont déroulés.



Lundi 13 octobre : Journée de dialogue, de données et de diversification

La première journée de réunions a été marquée par un programme varié, alliant discussions politiques de haut niveau, sessions d’analyse approfondie et engagement crucial des parties prenantes.



La journée a débuté par la série « IMF Inspired », où la directrice générale Kristalina Georgieva a prononcé le discours d'ouverture d'une conversation avec la célèbre présentatrice de NPR et auteure Mary Louise Kelly. Modérée par Sabina Bhatia du FMI, la session a exploré les thèmes du leadership, des choix de carrière difficiles et de l'importance du rapport de terrain, donnant ainsi le ton à la semaine.



L'engagement avec la société civile a été un thème important. Le FMI et la Banque mondiale ont tous deux organisé des réunions publiques dédiées. Au FMI, la directrice générale Georgieva, animée par Julie Kozack, directrice de la communication, a engagé un dialogue direct avec des représentants d'organisations de la société civile (OSC) sur les enjeux mondiaux urgents.



L'accent a été mis sur la stabilité financière lors de la deuxième table ronde FMI-AICA. Modérée par Tobias Adrian, conseiller financier du FMI, la table ronde a réuni un groupe exceptionnel de régulateurs d'assurance et de responsables des risques internationaux. Parmi les intervenants figuraient Jonathan Dixon, secrétaire général de l'AICA ; les régulateurs nationaux Scott White (Virginie, États-Unis), Shigeru Ariizumi (Japon) et Petra Hielkema (UE) ; ainsi que les experts du secteur privé Doug Niemann (Athene Holding) et Doriana Gamboa (Fitch Ratings). Leur discussion a porté sur les mutations structurelles du secteur de l'assurance-vie et leurs répercussions potentielles sur la stabilité financière mondiale.



L'après-midi a été consacré à l'« Analytical Corner » du FMI, une série de présentations rapides de ses nouvelles recherches :

● Conséquences des politiques commerciales mondiales sur l'ASEAN : Les économistes Emmanouil Kitsios et Weining Xin ont présenté leurs conclusions sur l'impact des politiques commerciales protectionnistes sur les économies fortement intégrées d'Asie du Sud-Est.

● Redynamiser le dynamisme de l'Europe : Jiae Yoo et Alexandra Fotiou, du Département Europe, ont partagé leurs recherches sur les stratégies visant à lutter contre la faible productivité et à favoriser de nouvelles perspectives de croissance sur le continent.

● Financement extérieur en Afrique subsaharienne : Thibault Lemaire et Can Sever, du Département Afrique, ont dressé un panorama de l'évolution et des difficultés des flux de capitaux dans la région, un enjeu crucial pour le développement.

●Diversification et résilience de la chaîne d'approvisionnement : En conclusion de la série, JaeBin Ahn et Brandon Tan du département de l'hémisphère occidental ont discuté des stratégies au niveau des entreprises pour construire des chaînes d'approvisionnement plus robustes afin de résister aux chocs mondiaux.



La journée s'est conclue par la « Série de conférences des dirigeants » de la Banque mondiale, qui a donné lieu à une conversation entre le Dr Wayne Frederick, président par intérim de l'Université Howard, et Roya Rahmani, axée sur le rôle de la connaissance, de l'innovation et du talent dans la définition des économies futures.



Mardi 14 octobre : Rapports phares et avenir de la finance

La journée de mardi a été dominée par la publication des rapports phares du FMI, qui ont posé les bases empiriques de nombreuses discussions de la semaine.



La journée a débuté par la très attendue conférence de presse consacrée aux Perspectives de l'économie mondiale (PEM). Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, entouré de Petya Koeva-Brooks et de Deniz Igan, a présenté des prévisions peu encourageantes. Les PEM prévoient un ralentissement de la croissance mondiale à 3,2 % en 2025, soulignant que la reprise économique reste lente et inégale selon les pays. Le rapport met en avant l'immense fardeau de la dette souveraine et l'impact fragmentaire des mesures commerciales protectionnistes comme des obstacles majeurs.



Peu après, le Rapport sur la stabilité financière mondiale (RSFM) a été publié. Le conseiller financier Tobias Adrian a animé la conférence de presse, détaillant les risques latents pour le système financier international, notamment les vulnérabilités de certains secteurs dues à la période prolongée de taux d'intérêt élevés.



Représentant la voix collective des pays en développement, le G-24 a tenu sa conférence de presse, présidée par le secrétaire aux Finances argentin, Pablo Quirno, et dont les vice-présidents étaient les ministres du Nigeria et du Pakistan. Cette conférence a également marqué une transition de direction avec l'annonce de la nomination de Wale Edun, ministre nigérian des Finances et ministre coordinateur de l'Économie, à la présidence du groupe, succédant ainsi au secrétaire aux Finances argentin, Pablo Quirno.



Sur le front du développement, la Banque mondiale a lancé son initiative majeure « AgriConnect : Exploitations agricoles, entreprises et financement pour l'emploi », un programme visant à transformer l'agriculture familiale en moteur de croissance économique et de sécurité alimentaire. Cette initiative a été complétée par une session de la Banque mondiale intitulée « Mobiliser l'investissement privé à grande échelle pour créer des emplois ».



Une série de séminaires de haut niveau a abordé des questions politiques cruciales. Une session intitulée « Progrès dans la réforme des retraites » a réuni Bo Li, directeur général adjoint du FMI, et Olga Fuentes, directrice exécutive de la Banque mondiale, et a été animée par Vitor Gaspar, directeur des finances publiques.



Le séminaire « L'avenir de la finance » a été un moment fort, réunissant Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, Ajay Banga, président de la Banque mondiale, Jeremy Allaire, PDG de Circle, Chia Der Jiun, directeur de l'Autorité monétaire de Singapour, et Umar Farooq, codirecteur des paiements mondiaux chez J.P. Morgan. Animé par Sara Eisen de CNBC, ils ont débattu de l'avenir de la monnaie, des actifs numériques et des systèmes de paiement mondiaux.



La journée a également été marquée par un forum politique de la société civile sur le thème « Repenser le financement de la reconstruction mené par les IFI dans les États touchés par un conflit » et une session sur le renforcement des systèmes financiers dans les marchés émergents, avec des remarques du premier directeur général adjoint du FMI, Dan Katz, et la participation des gouverneurs des banques centrales du Kosovo et de la Somalie.



Un autre événement clé pour la représentation régionale a été la réunion du Caucus africain. Dans une déclaration commune, Hervé Ndoba, ministre des Finances de la République centrafricaine et président du Caucus africain, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, ont reconnu la croissance résiliente du continent, projetée à 4,2 % pour 2025. Cependant, ils ont également souligné d'importantes vulnérabilités persistantes, notamment des niveaux d'endettement stabilisés mais élevés, autour de 65 % du PIB, des paiements d'intérêts élevés et l'impact croissant des chocs climatiques.



Le Caucus a réaffirmé son engagement en faveur de la mobilisation des ressources nationales et des réformes de gouvernance, tandis que le FMI a réitéré son soutien à travers des mécanismes tels que le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) et le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (FDR), soulignant que près de la moitié des 26 programmes FDR approuvés à ce jour se trouvent en Afrique.



Mercredi 15 octobre : Gestion de la dette, catastrophes et productivité numérique

La dernière journée de ce premier bloc de réunions a été consacrée aux questions urgentes de finances publiques, de résilience climatique et de productivité à long terme.



La matinée a débuté par la conférence de presse du Moniteur des finances publiques. Son directeur, Vitor Gaspar, a présenté le rapport, qui dressait un tableau saisissant de la marge de manœuvre budgétaire limitée à laquelle de nombreux pays sont confrontés, avec des réserves de change épuisées et des coûts de service de la dette en hausse. Ce rapport a permis de contextualiser les discussions intenses de la journée sur la crise de la dette souveraine, les analyses faisant état d'un crédit au FMI atteignant un niveau record d'environ 162 milliards de dollars.



Le Forum politique de la société civile s'est déroulé tout au long de la journée, avec quatre sessions cruciales : l'examen de la collaboration des institutions financières avec la société civile, l'examen du cadre de surveillance du FMI, le débat sur l'avenir de la transparence de la propriété effective et l'évaluation de la conception des programmes de soutien du FMI.



Une série de « Governor Talks » a offert diverses perspectives nationales :

●Inde : Sanjay Malhotra, gouverneur de la Banque de réserve de l'Inde, a évoqué les politiques monétaires et financières des marchés émergents dans un monde incertain.

●Syrie : Yisr Barnieh, ministre des Finances, a évoqué la tâche monumentale de reconstruire la Syrie pour la rendre stable et prospère.

●Danemark : Stephanie Lose, ministre de l'Économie, a évoqué la situation de l'Europe à la croisée des chemins, en mettant l'accent sur la croissance, la résilience et l'autonomie stratégique.



Deux séminaires majeurs ont retenu l'attention. « Renforcer la résilience dans un monde sujet aux catastrophes naturelles » a réuni les ministres des Finances de la Grenade et du Bangladesh, qui ont partagé leurs expériences et stratégies de première main pour faire face aux chocs climatiques. Plus tard, une table ronde de haut niveau s'est tenue sur le thème « Stimuler la croissance de la productivité à l'ère numérique », réunissant la directrice générale Georgieva, le ministre saoudien des Finances Mohammed Al-Jadaan, le philanthrope Tony O. Elumelu, le professeur du MIT Simon Johnson et la présidente d'Alphabet/Google Ruth Porat.



Le point d'orgue intellectuel de la journée a été la conférence de la Fondation Per Jacobsson. Tharman Shanmugaratnam, président de la République de Singapour, a prononcé un discours sur le thème « Renouveler l'ordre économique et un objectif commun ». La discussion qui a suivi, modérée par Raghuram Rajan, a réuni les économistes de renom, Lael Brainard et Moritz Schularick. La journée s'est terminée par des panels sur la sortie de conflit, avec la participation des présidents de la Banque islamique de développement et de la BERD, et par une discussion sur l'utilisation des partenariats pour la mobilisation des recettes, avec le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé.









Dans la même rubrique : < > Italie :Rencontre du Ministre d'État avec la Colonie Tchadienne à Rome Assemblées Annuelles 2025 : le Tchad et la Banque mondiale s’attaquent au défi de l’eau potable Tchad–Fonds de l’OPEP : deux accords de 31 millions USD pour dynamiser l’énergie et l’agriculture Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)