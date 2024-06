Atelier de Reportage d'Enquête à Ngaoundere : Renforcer les Capacités des Journalistes Camerounais

L'objectif principal de cet atelier est de doter les journalistes participants des compétences et des connaissances nécessaires pour mener des enquêtes rigoureuses et produire des reportages d'investigation de qualité. Le programme exhaustif couvrait un large éventail de sujets essentiels, tels que les principes fondamentaux du journalisme d'investigation, les techniques de terrain et les méthodologies d'enquête en sources ouvertes. Cette approche globale visait à garantir que les journalistes soient parfaitement préparés à relever les défis liés aux projets d'enquête complexes dans leurs régions respectives.



Expertise et Soutien de Facilitateurs Renommés



L'Ambassade des États-Unis a réuni une équipe d'experts chevronnés pour animer les sessions de l'atelier. Parmi les facilitateurs figuraient M. Franklin Sone Bayen, journaliste d'investigation de renom, qui a dispensé des cours sur les bases du journalisme d'investigation. Le Dr Pierre Le Grand Nka, journaliste et rédacteur en chef expérimenté, a approfondi "Le Terrain du Journalisme d'Investigation". De plus, M. Ndi Eugene Ndi a partagé son expertise en matière de techniques d'enquête en sources ouvertes. Les sessions ont été conduites en anglais et en français, garantissant l'accessibilité aux journalistes travaillant dans les langues officielles du Cameroun.



Engagement de l'Ambassade des États-Unis en faveur de la Liberté de la Presse



M. Rodrigue Nganzi, Coordonnateur de la Presse et des Médias à l'Ambassade des États-Unis à Yaoundé, a souligné l'engagement de l'ambassade à soutenir les journalistes qui jouent un rôle crucial de sentinelles dans la société camerounaise. Il a exprimé l'espoir que l'atelier permettra aux participants de tirer parti des meilleures pratiques acquises pour produire des articles d'investigation de haute qualité qui sensibiliseront aux problèmes et susciteront des changements positifs.



Impact Durable et Investissement dans une Citoyenneté Mieux Informée



L'atelier de reportage d'enquête de l'Ambassade des États-Unis représente un investissement important dans le renforcement des pratiques de journalisme d'investigation dans les régions du nord du Cameroun. En dotant les journalistes des compétences nécessaires et en favorisant une culture de reportage d'investigation, l'ambassade vise à contribuer à une citoyenneté plus informée et plus habilitée. Cette initiative est en ligne avec l'engagement du gouvernement américain à promouvoir une presse libre et indépendante dans le monde entier.



Remarques de la CAMASEJ et Perspectives d'Avenir



Mme Wanchia Cynthia, Chargée des Relations Publiques de CAMASEJ, a exprimé sa gratitude à l'Ambassade des États-Unis pour le parrainage de l'atelier et a souligné la forte demande pour ce type de formation, comme en témoigne le grand nombre de candidats. Elle a mis en évidence l'objectif de l'atelier d'outiller les journalistes afin qu'ils puissent réaliser des reportages d'investigation percutants qui stimulent un changement positif.



L'atelier de reportage d'enquête s'inscrit dans un effort concerté visant à renforcer les pratiques journalistiques d'investigation dans les régions du nord du Cameroun. En dotant les journalistes des compétences et des connaissances nécessaires, l'atelier cherche à promouvoir une citoyenneté plus informée et plus habilitée, contribuant ainsi à une société plus transparente et responsable.