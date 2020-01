Atelier et cérémonie de lancement « Intégration régionale de la chaine de valeur de l’anacarde entre le Sénégal, la Gambie, et la Guinée-Bissau : Défis et opportunités »

L’Ambassade des États-Unis d’Amérique vous invite à un atelier et à une cérémonie de lancement du projet régional Food For Progress du département américain de l’Agriculture (USDA) sur la chaine de valeur de l’anacarde le mercredi 29 janvier 2020 à 9h30 à l’Hôtel King Fahd Palace. Mis en œuvre par Shelter For Life International (SFL), ce projet régional d’une durée de six ans au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau a pour but de renforcer la chaine de valeur de l’anacarde pour améliorer le commerce de la noix de cajou transformée sur les marchés locaux et internationaux.

Ce lancement du projet régional de la chaine de valeur de l’anacarde, connu sous le nom de Linking Infrastructure, Finance, and Farms to Cashews (LIFFT-Cashew), rassemblera les intervenants majeurs des gouvernements et du secteur privée du Sénégal, de la Gambie, et de la Guinée-Bissau qui vont discuter sur un grand nombre de sujets qui touchent le secteur de l’anacarde au niveau régional.

Des représentants des ministères du Sénégal, de la Gambie, et de la Guinée-Bissau pendront la parole à cet évènement ainsi que l’ambassadeur des États-Unis en Gambie, M. Richard Carlton Paschall III, et l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau, M. Tulinabo Salama Mushingi.

L’atelier donnera l'occasion aux intervenants de discuter des opportunités et des défis de la chaine de valeur régionale de l’anacarde. En plus, ils apprendront comment le projet LIFFT-Cashew soutiendra le commerce de la noix de cajou transformée et sera bénéfique aux petits exploitants agricoles, aux transformateurs, et à d'autres entreprises associées à cette chaîne de valeur dans cette région.

La presse est cordialement invitée à couvrir l'événement.

Veuillez adresser toute demande de renseignements de la presse à usembassymedia@state.gov.