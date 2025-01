Attaque contre l'ambassade de France en RDC : Le chef de la diplomatie française réagit avec fermeté

L’ambassade de France à Kinshasa a été attaquée ce matin par des manifestants, qui ont provoqué un incendie désormais maîtrisé. Ces attaques sont inadmissibles. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos agents et ressortissants",

.

a réagi mardi lechef de la diplomatie française, Jean-Noel Barrot

Les manifestants, dont les motivations exactes restent à déterminer, ont réussi à provoquer un incendie dans l'enceinte de l'ambassade. Cependant, grâce à l'intervention des autorités compétentes, le feu a été rapidement maîtrisé, évitant ainsi des dommages plus importants.





Il est important de souligner que de telles attaques contre des représentations diplomatiques sont rares et graves. Elles constituent une violation des conventions internationales et mettent en péril la sécurité du personnel diplomatique.





Les autorités françaises ont immédiatement pris des mesures pour renforcer la sécurité de l'ambassade et de ses environs. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'attaque et d'identifier les responsables.





Cet incident intervient dans un contexte politique et social tendu en République Démocratique du Congo, où des tensions persistent notamment dans l'Est du pays. Il est essentiel que les autorités congolaises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des représentations diplomatiques et de leurs personnels, conformément aux engagements internationaux du pays.





La France, pour sa part, réaffirme son engagement à soutenir la République Démocratique du Congo dans ses efforts pour instaurer la paix, la stabilité et le développement.