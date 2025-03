Attaque terroriste au Niger : Le Président du Tchad adresse un message de réconfort à son homologue du Niger

Le Président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé sa solidarité au peuple nigérien en adressant une lettre de condoléances au Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National Pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et Chef de l'État du Niger.

Contexte de la Lettre

Cette correspondance fait suite à une tragique attaque terroriste survenue vendredi dernier, durant laquelle quarante-quatre personnes ont perdu la vie dans le Sud-Ouest du Niger. Cet acte violent a suscité une vive émotion et une condamnation forte, tant au niveau national qu'international.

Message de Solidarité

Dans sa lettre, le Président Déby a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et a exprimé sa profonde compassion envers tous ceux touchés par cette tragédie. Il a également réaffirmé l'engagement du Tchad à lutter contre le terrorisme et à collaborer avec ses voisins pour garantir la sécurité et la paix dans la région. Le Tchad et le Niger partagent des défis communs en matière de sécurité, et cette démarche souligne la solidarité entre les deux nations face à la menace du terrorisme. Le Président Déby a ainsi traduit sa volonté de soutenir le Niger dans ce moment difficile, en espérant un renforcement des efforts conjoints pour restaurer la paix et la stabilité.