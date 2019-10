AFRIQUE Au Togo, 1739 km de routes sont bitumées et 55 % de la population a accès à l’électricité

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Octobre 2019 modifié le 16 Octobre 2019 - 06:06



Lomé - La réalisation des infrastructures routières et électriques font parties intégrantes des priorités en matière de politique de développement prônée par le gouvernement togolais sous la houlette du Chef de l’Etat, Faure GNASSINGBE.



Ainsi d’après les chiffres communiqués récemment par les autorités, les dépenses budgétaires liées à la réduction de l'isolement des zones rurales à travers l'accessibilité aux réseaux électriques et routiers sont passées d'environ 10 milliards de FCFA en 2013 à près de 43 milliards de FCFA en 2015, puis à 24,7 milliards de FCFA, en moyenne, sur les deux années suivantes.



De façon globale sur les périodes 2016 et 2018, 502,8 kilomètres de routes bitumées ont été réhabilitées. 193,45 kilomètres de routes ont été aménagées et bitumées. 1042,8 kilomètres de route en terre entretenues au plan national. Sans oublier les 2577 pistes rurales qui ont été réhabilitées, entretenues et accessibles aux populations.



Dans le même temps, sur l'étendue du territoire, le pourcentage de routes nationales revêtues est passé de 49% en 2014 à 55% en 2015 puis à 64% en 2017. Ces efforts ont permis de diminuer, «la durée moyenne de passage d’un camion le long de la route national N°1 », passant de 72 heures en 2012 à 48 heures en 2016.



De nouveaux chantiers sont en cours d’exécution ou s’apprêtent à être lancés sur tout le territoire national, allant ainsi dans le sens des ambitions du Togo de renforcer son réseau routier et de devenir d’ici 2022 un hub logistique d’excellence et un important corridor pour les pays de l’hinterland, conformément au PND.



S'agissant de l'accès à l'électricité, le projet CIZO a été capital. Plus de 10 000 foyers ont été équipés en kits solaires et 65 000 raccordements sociaux ont été réalisés par la Compagnie de l'Energie Electrique du Togo (CEET).



Les résultats de l'enquête MICS2017, révèlent ainsi que la proportion des ménages ayant accès à l'électricité est de 54,9% dont 52,3% interconnectés à un réseau. Ce résultat montre que l'accès à l'électricité a connu une amélioration significative de 6,6 points par rapport à 2015 où le taux était de 48,3%.



Pour rappel, le Togo s’est fixé pour objectif de donner l’accès à l’électricité à 2 millions de personnes à travers les installations solaires domestiques. L'ambition est en effet de faire passer le taux d’électrification rural, actuellement de 8 %, à 50 % en 2022, et 100 % en 2030.





