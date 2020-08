Au Togo, 62% des emplois sont affectés par la Covid-19 (étude de la Banque mondiale)

Lomé - Depuis début mars, le Togo fait face à la pandémie du Coronavirus comme d’autres pays d’ailleurs. Dès lors, les autorités ont pris des mesures pour lutter contre cette terrible maladie.



Ces mesures ont affecté environ 62% des emplois dans le pays. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée récemment par la Banque mondiale et dont les résultats ont été divulgués ce lundi 17 août 2020. Le rapport révèle une baisse des activités notamment dans les domaines de la production et des ventes ainsi que dans de nombreux autres secteurs.



L'étude de l’institution de Breton Woods indique ainsi que c’est le secteur des services qui est le plus affecté (avec 49% des emplois), les secteurs industriels, du commerce de détail, la construction et le tourisme décomptent les 13% restants. Ces statistiques vont dans le sens de celles de la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest qui a relevé que le secteur tertiaire était le plus affecté par la crise du Coronavirus dans l’espace UEMOA.



Ceci représente un défi d’autant plus important pour le Togo, dont l’économie est principalement tertiaire, avec un secteur des services qui est encore le principal moteur de la croissance (tiré entre autres par le trafic portuaire et aéroportuaire, très affecté par la pandémie).



Dans la foulée, le gouvernement togolais a mis en place la semaine dernière, des mécanismes d’allègement fiscaux, dans les secteurs les plus touchés par la Covid-19, pour leur donner un coup de main face à la crise.