Ils devront par la suite préparer leur exposé sur une durée de huit (8) heures, avant de se présenter devant le jury, pour trente (30) minutes d’exposé.
Au préalable, les différents ouvrages ont été validés par le jury et disposés dans la loge pour les besoins de la préparation des candidats.
Au cœur du 22e Concours d’agrégation des SJPEG : la session de préparation en loge
Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Novembre 2025
Dans le cadre du concours, les candidats sont invités à tirer au sort le sujet de la deuxième (2e) épreuve de commentaire de texte ou de documents (pour les sciences juridiques et politiques) ou de théorie (pour les sciences économiques ou de gestion).
