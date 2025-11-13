Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Au cœur du 22e Concours d’agrégation des SJPEG : la session de préparation en loge


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


Dans le cadre du concours, les candidats sont invités à tirer au sort le sujet de la deuxième (2e) épreuve de commentaire de texte ou de documents (pour les sciences juridiques et politiques) ou de théorie (pour les sciences économiques ou de gestion).


Au cœur du 22e Concours d’agrégation des SJPEG : la session de préparation en loge


 

Ils devront par la suite préparer leur exposé sur une durée de huit (8) heures, avant de se présenter devant le jury, pour trente (30) minutes d’exposé.
 

Au préalable, les différents ouvrages ont été validés par le jury et disposés dans la loge pour les besoins de la préparation des candidats.

 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/11/2025

‎ Tchad : formation des membres du comité provincial de gestion des plaintes du Logone Oriental

‎ Tchad : formation des membres du comité provincial de gestion des plaintes du Logone Oriental

‎ Tchad : à l’Assemblée, la ministre Zara Mahamat Issa présente les réformes sociales en faveur des populations vulnérables ‎ Tchad : à l’Assemblée, la ministre Zara Mahamat Issa présente les réformes sociales en faveur des populations vulnérables 13/11/2025

Populaires

PND/Tchad connexion 2030 : quel est l'impact économique réel que ce plan pourrait avoir sur la population ?

13/11/2025

Tchad : examen des différents projets de l'association Bet Al-Nadjah en cours à Moundou

13/11/2025

Tchad : le délégué général du gouvernement de la Tandjilé à la sous-préfecture de Ndam

13/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter