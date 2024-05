Autorisation de tournage dans les écoles au Togo : Ce qu'il faut savoir

Toute personne souhaitant effectuer un tournage ou une prise de vue dans un établissement scolaire doit désormais obtenir une autorisation préalable délivrée par le ministère. Deux formulaires sont à remplir pour ce faire. Il y a d’abord le formulaire d'autorisation de tournage et de prise de vue. Ce formulaire est disponible auprès des directions régionales de l'éducation. Il doit être rempli par le demandeur et préciser le motif du tournage, les lieux de tournage, les dates et heures de tournage, ainsi que les personnes impliquées.

Ensuite le formulaire d'autorisation pour la captation et la diffusion d'images. Ce formulaire doit être rempli par les parents d'élèves qui consentent à ce que leurs enfants soient filmés dans le cadre d'un reportage en milieu scolaire. Il doit être rempli à l'entame de chaque année scolaire et déposé auprès de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant.



En plus de l'obtention d'une autorisation, les personnes filmant ou prenant des photos dans les écoles doivent également respecter un certain nombre de règles. Elles doivent obtenir l'autorisation des élèves et du personnel filmés ou photographiés, ne pas perturber le déroulement des cours ou des activités scolaires, respecter l'intégrité physique et morale des élèves et du personnel et ne pas diffuser d'images ou de vidéos portant atteinte à la vie privée ou à la dignité des personnes filmées ou photographiées.



Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions, allant d'une amende à l'interdiction de tournage dans les écoles togolaises.



Cette nouvelle réglementation fait suite à la mise à fin des fonctions du proviseur du lycée d'Alokoègbé par le ministre Dodzi Kokoroko. Le proviseur avait accordé une interview à TV5 Monde sur l'état des infrastructures scolaires, ce qui lui a été reproché comme un manquement au devoir de réserve.



La nouvelle réglementation sur les prises de vue et tournages dans les écoles au Togo vise à concilier la liberté d'expression et d'information avec le respect des droits des élèves et du personnel scolaire, ainsi que la protection des biens et infrastructures scolaires.