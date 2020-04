Avec l’événement « Magic of Unseen », TECNO Mobile accueille Wizkid et Guinness pour son premier lancement en ligne en Afrique

Hier soir, TECNO (www.TECNO-Mobile.com) a dévoilé son nouveau téléphone de la série CAMON 15, doté d’un appareil photo, lors d’un événement en ligne, qui est devenu un moment clé pour le secteur en tant que premier lancement de produit en ligne d’Afrique. Baptisé « Magic of Unseen », l’événement n’a pas été très long, mais son contenu était extrêmement fourni : présentation de la puce SONY et de la technologie déposée TAIVOS™ du TECNO CAMON 15, participation de Wizkid (porte-parole officiel de la marque), présentation du plus grand folioscope (record mondial Guinness), et plus encore…

Artiste le plus célèbre du Nigeria et icône mondiale de la musique, Wizkid est un phénomène indéniable de la culture pop. Le succès de Wizkid va de paire avec l’émergence du marché du divertissement mobile au Nigeria. Son parcours illustre les opportunités qui s’offrent aussi bien aux créateurs qu’aux consommateurs de contenu grâce au développement des médias et des technologies du divertissement numérique, sans oublier que, pour l’occasion, la coopération commerciale a bénéficié du soutien d’une équipe de production de Hollywood.

En tant qu’utilisateur fidèle et fan de TECNO Mobile, Wizkid a abordé plusieurs thèmes importants à propos de TENCO et de son CAMON 15. Il a partagé bon nombre d’astuces pour prendre les meilleurs photos possible avec le TECNO CAMON 15, tout en donnant une dimension supplémentaire à l’événement. Autre surprise de ce lancement, TECNO avait également apporté une affiche grandeur nature de Wizkid, photographié à l’aide du TECNO CAMON 15 Premier, avec une netteté à couper le souffle, même sur une hauteur de pratiquement deux mètres. Grâce à la très haute définition de l’appareil, de la puce SONY et d’un zoom 8x, chaque détail était parfaitement rendu.

L’événement a été l’opportunité rêvée de voir Wizkid en personne, mais celles et ceux qui ont pu assister au lancement du TECNO CAMON 15 garderont un souvenir que le Guinness World Records a également reconnu comme unique en son genre : TECNO a annoncé que le folioscope, avec ses impressions de 2,2m x 2,2m prises avec le TECNO CAMON 15 Premier, a battu le record mondial Guinness.

Ce folioscope se démarque par son format et son animation. Avec près de 5 mètres carrés, il s’agit du plus grand recueil d’images ultra nettes jamais assemblé. TECNO CAMON 15 Premier a permis de réaliser ce travail exceptionnel grâce à l’appareil photo 64MP de SONY.

En qualité de pionnier de l’industrie des smartphones, TECNO Mobile s’engage à proposer les dernières technologies et les meilleurs smartphones à ses utilisateurs mondiaux. Ce premier lancement de produit en ligne permet sans l’ombre d’un doute à TECNO Mobile d’écrire un nouveau chapitre de son histoire. L’événement comportait d’innombrables technologies et applications prometteuses, et a donné un aperçu pratique de ce que vous pouvez réaliser avec un smartphone, des composants dernier cri, et un appareil conçu pour assurer une performance inégalée en matière de photographie mobile.

