Avec le Centre d’innovation i5, Africa University cherche à développer et à protéger la Propriété Intellectuelle Africaine (Par Fraser Mitchell)

Par Fraser Mitchell Les entreprises et les industries africaines perdent de la valeur en ne protégeant pas leur propriété intellectuelle et en ne brevetant pas les innovations, prévient le professeur Munashe Furusa, vice-chancelier de l’Université africaine (http://www.AfricaU.edu/). Les estimations des dommages causés à l’économie africaine par l’absence de protection de la propriété… Read more on […]

Par Fraser Mitchell Les entreprises et les industries africaines perdent de la valeur ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...