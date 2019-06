Averda Signe Quatre Contrats D’une Durée De Sept Ans À Casablanca, Maroc

Averda (https://www.Averda.com/), le principal fournisseur international de services environnementaux, a remporté quatre contrats de sept ans à Casablanca, au Maroc, qui débuteront en juin 2019, suite à son engagement d'investir dans le personnel, les nouvelles technologies, les équipements et les opérations.

Les contrats concernent les quatre arrondissements de Sidi Bernoussi, Ain Sebaa-Hay Mohamadi, Ain Chock et Hay Hasani.

Malek Sukkar, PDG de Averda, a commenté l’attribution des contrats :

« Après cinq années de service à Casablanca, nous sommes ravis de renouveler notre engagement envers les communautés de la ville grâce à de nouvelles idées et une gamme très intéressante de nouveaux services et solutions. Je suis également heureux d’annoncer un investissement majeur dans notre personnel et nos équipements. »

Fort de son expérience acquise à Casablanca, Averda complétera ses services avec des conteneurs enterrés pour les déchets, des conteneurs à chargement latéral et des conteneurs métalliques étanches. Leur déploiement permettra à Averda de traiter des volumes de déchets nettement plus importants, ce qui permettra à la municipalité d’éviter les problèmes liés à l’encombrement qui se posent depuis longtemps dans les zones à forte densité de population.

Le contrat, signé le 25 juin avec la Commune de Casablanca, prévoit l'introduction de nouveaux équipements de pointe pour les poids lourds, notamment des compacteurs de déchets, des lave-conteneurs, des balayeuses, des chargeuses, des bennes, des camions-citernes et des bacs. Il y aura également une augmentation de la main-d'œuvre notamment plus de balayeurs manuels, de personnel de collecte, de chauffeurs de camions, de contrôleurs et de personnel de soutien.

À propos d’Averda :

Averda (https://www.Averda.com/), est à l'origine une entreprise d'ingénierie de haute technologie, elle s'est développée pour devenir un fournisseur très innovant dans les services de collecte, de traitement, d'élimination et de recyclage des déchets. Depuis sa création, averda opère dans les pays émergents et a desservi 34 villes du Moyen-Orient et d'Afrique.

L'entreprise s'est forgé une réputation de fournisseur de services à la pointe de la technologie, certifié ISO et socialement responsable qui offre une valeur efficace, sûre et respectueuse de l'environnement aux municipalités, aux industries, aux ménages et aux entreprises.

Averda attache une grande importance à son rôle d’entreprise responsable et a remporté en 2018 le prix du « meilleur engagement des employés » du Future Workplace Awards au Maroc. Elle investit également dans des initiatives éducatives visant à doter les enfants des compétences et des connaissances dont ils ont besoin afin de protéger l'environnement pour les générations à venir.

Grâce à ses solutions techniquement avancées, à sa créativité et à son attitude inflexible en matière d’éthique, Averda aspire à devenir la société de gestion des déchets la plus importante, la plus innovante et la plus audacieuse du monde en développement.