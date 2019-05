Avis de Vacance des Postes au Ministère des Affaires Etrangères

L’Ambassade de la République du Rwanda en France porte à la connaissance des membres de la Communauté Rwandaise vivant en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et à Monaco, que le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Rwanda lance un Avis de vacances des postes et invite […]

L’Ambassade de la République du Rwanda en France porte à la connaissance des membres de la Communauté Rwandaise vivant en France, en Italie, en Espagne, au Por...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...