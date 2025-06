Axe Conakry-Dakar : vers un partenariat sous le sceau de la coopération Sud-Sud

Dans une dynamique de consolidation d’un modèle de coopération Sud-Sud robuste et multisectoriel, la République de Guinée et la République du Sénégal intensifient leurs efforts pour une intégration économique mutuellement bénéfique. À cet effet, une rencontre stratégique de très haut niveau s’est tenue à Conakry, au Palais de la Colombe – siège de la Primature guinéenne – en marge de la visite officielle de travail de 48 heures effectuée par le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko.



Ce conclave bilatéral, marqué par une forte dimension économique et financière, a enregistré la participation exceptionnelle de Monsieur Mourana Soumah, Ministre guinéen de l’Économie et des Finances. Sa présence active à cette session technique a incarné l’engagement résolu du gouvernement guinéen à structurer et à bancariser la coopération économique avec le Sénégal autour de projets à fort rendement stratégique.



Aux côtés des chefs de gouvernement Amadou Oury Bah et Ousmane Sonko, ainsi que des ministres sectoriels des deux pays, le Ministre Soumah a joué un rôle central dans les discussions relatives à la mobilisation des financements innovants, à la rationalisation des partenariats public-privé, et à la définition d’un cadre macroéconomique propice à la convergence des intérêts économiques bilatéraux.



Le 24 mai dernier, à l’occasion de la 6ᵉ session de la Grande Commission Mixte de Coopération bilatérale tenue à Conakry, les deux États ont procédé à la signature de quinze accords de partenariat stratégiques, couvrant des secteurs clés tels que l’industrie, les mines, l’énergie, les infrastructures, le commerce, la pêche, la culture, entre autres.



Ces instruments juridiques, fruits d’une volonté politique affirmée, traduisent la détermination des Présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Général Mamadi Doumbouya à opérationnaliser une vision panafricaine ambitieuse, axée sur l’intégration harmonieuse des économies ouest-africaines.



La présence remarquée du ministre Mourana Soumah à cette rencontre de haut niveau confirme la volonté de la Guinée d’inscrire cette coopération dans une trajectoire financièrement viable, fondée sur une gouvernance efficiente, des mécanismes de financement transparents et une évaluation rigoureuse des retours sur investissement.