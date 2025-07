FOTRAC 2025 : dans l’ambiance des affaires et de l’intégration sous-régionale à Kyé-Ossi

La cérémonie d’ouverture officielle de cette manifestation foraine, riche en couleurs, en sons et en émotions, a été présidée le 23 juillet dernier par le gouverner de la région du Sud Cameroun, Félix Nguele Nguele. C’était en présence des officiels venus du Gabon et de la Guinée équatoriale, des représentants des institutions publiques, du secteur privé et de la société civile.



A cette occasion, le gouverneur du Sud a émis le vœu de faire de la FOTRAC, « un modèle de brassage des peuples, un lieu de rendez-vous des entreprises de renom d’Afrique centrale qui viennent exposer leurs produits et leur savoir-faire ».



Organisés sur le thème : « Transformer les corridors d’Afrique centrale en de véritables passerelles sécurisées pour l’atteinte des Objectifs du développement durable et la ZLECAF », les débats, au cours de la 16ème édition de la FOTRAC, se sont articulés autour de l’intégration régionale, du commerce inter-régional, de la coopération transfrontalière, des questions de paix et sécurité. L’objectif poursuivi par les organisateurs étant d’assainir les corridors, ouvrir les portes au « Made in Cameroon », au « Made in Africa », découvrir de nouveaux horizons, et montrer le savoir-faire.



Pour Mme Danielle Nlate Kede, présidente du Réseau des femmes actives de l’Afrique centrale (REFAC) et promotrice de la FOTRAC, ce fut un défi majeur d’inviter autour de la table, toutes les parties prenantes, pour apprécier ce qui est fait en termes de diversité de production, de diversité d’acteurs, à l’occasion d’une plateforme privilégiée qui a pour ambition de briser les barrières entre les frontières.



Force de propositions

Pour une parfaite intégration, « il faut que les échanges soient fluidifiés, intensifiés entre les citoyens de la Communauté sur tous les plans ; élaguer toutes les difficultés et les entraves qui empêchent aux citoyens de s’épanouir », a martelé Mme Nlate Kede.



En marge de ce rendez-vous économique, commercial, artisanal et culturel de la sous-régional, Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM) et la CEMAC ont organisé le 25 juillet 2025 à Kye-Ossi, une session spéciale à laquelle a pris part le Conseil National des Chargeurs du Cameroun, principal intervenant. Au cours de cet atelier, Dippah Kayesse, chef de la Division communication et relations publiques a fait une présentation sur les Centres de vie CNCC considérés comme levier de développement économique local.



Outre le CNCC, les maires des localités et des institutions publiques, le ministère de la Décentralisation et du Développement local, le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, le FEICOM et la CEMAC, ont apporté leurs contributions sur des thématiques variées, en rapport avec l'apport du FEICOM et de la CEMAC dans le développement des territoires et des corridors camerounais.



Plus que jamais donc, le REFAC à travers ses activités et son plaidoyer, apparait comme une force de proposition depuis une quinzaine d’années en travaillant de concert avec les gouvernants et les institutions telles que la CEMAC, la CEEAC, et bien d’autres institutions étatiques et sous-régionales. La société civile est ainsi appelée à jouer sa partition afin de sensibiliser les masses, et de sortir résolument les femmes de la précarité et de l’informel.



A quelques heures jours de la fermeture du parc des exposition-ventes de la FOTRAC de Kyé-Ossi, et au regard de l’écho qui résonne de la forte participation des pays de la CEMAC, d’Afrique et de la diaspora, de l’engouement populaire affichée par les visiteurs, et des différentes descentes effectuées à Ebebeyin (Guinée équatoriale), il apparait clairement que la 16ème édition de la FOTRAC est marquée par un retentissant succès.



Elle aura été à coup sûr, l’édition la plus réussie, très loin de celle de 2024 à Ebolowa, ceci en termes d’affluence, et à travers ses multiples articulations, fortement marquées par des manifestations culturelles.