Ayoba et MusicTime® s'associent pour apporter de la musique gratuite en Afrique

Ayoba (https://ayoba.me/) et MusicTime® (https://www.MusicTime.co.za/) sont fiers d'annoncer leur partenariat proposant aux utilisateurs d’écouter gratuitement de la musique sur l’application ayoba.

MusicTime® sur ayoba est désormais disponible en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Cameroun, au Rwanda, en Ouganda, au Congo Brazzaville, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Soudan et en Afghanistan.

Chaque territoire offre aux utilisateurs un accès gratuit à 10 playlists de 20 chansons chacune. De plus, l'application dispose d'un nouveau mini-lecteur qui vous permet d'écouter de la musique pendant que vous tchattez avec vos contacts sans interruption. Les playlists sont organisées spécifiquement pour chaque territoire avec une prédominance de musique locale. Les utilisateurs peuvent s'abonner [gratuitement] à la chaîne MusicTime® sur ayoba comme sur toutes les autres chaînes ayoba.

Grâce à son partenariat avec MTN, les utilisateurs du réseau MTN peuvent écouter la chaîne musicale sans forfait internet.

Les chaînes MusicTime® comprennent également des éditos sur les artistes, les nouveautés et des clips vidéo. Ayoba et MusicTime® ont déjà un partenariat existant avec le rappeur ghanéen Sarkodie et le lancement de la chaîne « Sark Nation »; Cette chaîne sera disponible dans toute l'Afrique. De nombreux autres partenariats d'artistes seront lancés dans les semaines à venir.

Ayoba a considérablement évolué depuis son lancement en mai 2019. Outre la messagerie instantanée, les utilisateurs peuvent désormais profiter du contenu de plus de 50 chaînes couvrant des sujets d’actualité sur le Coronavirus, l'éducation en passant par les conseils culinaires, le football, la Formule 1, les actualités musicales et plus encore. En 2020, ayoba a également ajouté le gaming et offre aux utilisateurs un accès gratuit aux meilleurs jeux sur le mobile. Certains marchés (Cameroun, Ghana et Ouganda) ont intégré le mobile money (MTN Mobile Money / MoMo) permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent depuis ayoba.

Contact Médias :

Olivier Prentout

olivier@ayoba.me

À propos d'ayoba :

Depuis son lancement en mai 2019, ayoba (https://ayoba.me/) a atteint plus de 2,5 millions d'utilisateurs actifs. Ayoba offre aux utilisateurs l'accès à un écosystème de services numériques et multimédias riches via des chaînes, des jeux et des solutions de paiement, intégrés dans une super-application africaine.

Ayoba est hautement localisé et adapté aux besoins des consommateurs africains et du Moyen-Orient notamment avec la possibilité d’utiliser l’application en 20 langues locales et internationales. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages cryptés donc sécurisés, partager des photos, des vidéos, des fichiers et des notes vocales. Les utilisateurs peuvent également s’abonner à des chaînes d’information. Le contenu axé sur le local, vise à divertir, éduquer et autonomiser les communautés. Ayoba offre aussi une gamme de jeux et des playlists. Ayoba est disponible sur Google Store, via son site web (https://ayoba.me/) et sur iOS.

À propos de MusicTime® :

MusicTime® (https://www.MusicTime.co.za/) est une application Android offrant un service de streaming musical « payant à l'utilisation » ainsi que l’accès à des playlists gratuites. MusicTime® est actuellement disponible en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Congo Brazzaville, au Cameroun, eSwatini et en Zambie. MusicTime® a pour mission de développer l’industrie du streaming musical sur le continent africain. Pour ce faire, MusicTime® propose de la musique qui correspond au public africain, et s'adapte aux modèles économiques en fournissant la possibilité aux utilisateurs de commencer par une offre d’entrée de gamme à un service premium souhaité.”

