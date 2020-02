Azito Phase IV : Azito Energie sélectionne la technologie GE pour produire 253 MW d’électricité supplémentaires en Côte d’Ivoire

Le groupe GE (https://www.GE.com/) a été sélectionné en vue de fournir des équipements de production et des services sur 20 ans dans le cadre du projet d’extension Phase IV de la centrale électrique à cycle combiné d’Azito en Côte d’Ivoire ; Une fois le projet d’extension Phase IV mis en œuvre, la centrale devrait générer environ 710 mégawatts (MW), ce qui représente près de 30 % de la production d’électricité en Côte d’Ivoire.

Le groupe GE (NYSE : GE) a annoncé aujourd’hui qu’il avait été sélectionné par Azito Energie S.A. (http://www.Azitoenergie.com/fr/) en vue de fournir des technologies de turbine à gaz et des services pour le projet d’extension de la centrale électrique Phase IV d’Azito, située dans le district de Yopougon d’Abidjan en Côte d’Ivoire. L’extension de la centrale devrait générer 253 mégawatts (MW), et jouera un rôle important en appui du plan énergétique du pays.

Au terme du projet d’extension Phase IV d’Azito, la centrale dans son ensemble devrait produire environ 700 MW, ce qui représente près de 30 % des capacités de production d’électricité du pays.

« Nous entretenons une relation de longue date avec GE, et nous nous réjouissons à l’idée que la centrale électrique Phase IV d’Azito devienne l’une des centrales électriques les plus efficaces de la région, et serve de modèle pour le développement de projets énergétiques similaires en Afrique », a déclaré Luc Aye, Directeur général d’Azito Energie SA. « Fournir une énergie fiable et durable est une priorité pour nous. Notre centrale utilise les ressources de gaz naturel du pays, et avec cette extension, nous continuerons à contribuer de manière significative à la sécurité et à la stabilité énergétiques de la Côte d’Ivoire ».

Dans le cadre de ce contrat, GE fournira sa turbine à gaz GT13E2 dans une configuration à cycle combiné, un générateur de vapeur à récupération de chaleur, un alternateur de turbine à vapeur, un compensateur, ainsi que les systèmes et les services de maintenance associés pendant 20 ans.

« Depuis plus de 20 ans, GE s’engage dans le développement du secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire. Avec nos clients, nous jouons un rôle essentiel dans la mise en place de l’infrastructure de base nécessaire pour soutenir une économie moderne », explique Scott Strazik, PDG de GE Gas Power. « Nous sommes fiers de travailler avec Azito pour agrandir cette installation vitale, et restons déterminés à servir les pays africains en tant que partenaire de confiance dans les années à venir. »

La turbine à gaz GT13E2 de GE offre une efficacité exceptionnelle dans le segment des turbines de classe E. Elle garantit à la fois puissance et performances, et offre un concept de maintenance étendue flexible qui réduit les coûts d'exploitation tout en économisant du combustible.

GE fournit des services d’exploitation et de maintenance à la centrale électrique d’Azito depuis 1999, avec la première centrale électrique à cycle combiné connectée au réseau en 2015. En 2019, GE a fait part de la réussite du déploiement de la solution de mise à niveau MXL2 de GE sur la première turbine à gaz GT13E2 sur le site d’Azito III (https://bit.ly/2SnIfMj)

À propos de Azito Energie S.A :

Azito Energie S.A. développe, possède et exploite la centrale électrique d’Azito, qui produit de l’électricité à partir des ressources de gaz naturel de la Côte d’Ivoire. Cette société fondée en 1997 est basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Depuis le 1er novembre 2010, Azito Energie S.A. appartient à Globeleq et Industrial Promotion Services (Afrique de l’ouest). Azito Operations and Management (Azito O&M), une filiale de Globeleq, exploite et entretient la centrale dans le cadre d’un accord d’exploitation et de maintenance signé entre Azito O&M et Azito Energie.

À propos de GE Power :

GE Power (www.GEPower.com) est un leader mondial de l'énergie qui fournit des équipements, des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur énergétique, de la production à la consommation. Présente dans plus de 180 pays, notre technologie produit un tiers de l'électricité mondiale, équipe 90 % des réseaux de distribution dans le monde et nos logiciels gèrent plus de 40 % de l'énergie mondiale. Grâce à des innovations constantes et à un partenariat continu avec nos clients, nous développons les technologies énergétiques de demain et améliorons les réseaux électriques dont nous dépendons aujourd'hui.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de l’entreprise à l’adresse suivante : www.GEPower.com. Suivez GE Power sur Twitter @GE_Power et sur la page LinkedIn (https://bit.ly/3bixaEQ) de GE Power.

