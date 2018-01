Le Consumer Electronics Show (www.CES.tech) est le plus grand salon technologique au monde axé sur l’innovation avec plus de 170 000 visiteurs attendus cette année à Las Vegas, aux États-Unis. Africa Tech Now, le premier événement dédié à l’Afrique au CES, vise à mettre en avant l’écosystème de l’innovation technologique africaine. Il représente, pour le […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...