









AFRIQUE BAD : accord de 310 millions $ à FirstRand Bank pour les prêts aux MPME et entreprises agro-industrielles sud-africaines

Alwihda Info | Par Afdb - 14 Novembre 2025



110 millions de dollars (plus d’un tiers du paquet financier total) sont réservés aux MPME détenues par des femmes. Le Groupe de la Banque africaine de développement accorde 310 millions de dollars à FirstRand Bank pour accroître ses prêts aux MPME, entrepreneures et entreprises agro-industrielles sud-africaines.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a accordé un paquet financier de 310 millions de dollars à FirstRand Bank, l’une des plus grandes institutions financières du continent.



Ce soutien permettra d’accroître significativement l’accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), avec un accent particulier sur les entreprises dirigées et détenues par des femmes et les entreprises agro-industrielles en Afrique du Sud.



Ce paquet de financement complet témoigne du soutien continu du Groupe de la Banque à la croissance tirée par le secteur privé et de sa confiance dans le bilan de FNB, la principale franchise bancaire commerciale de FirstRand, pour soutenir la transformation socio-économique et la croissance inclusive de l’Afrique du Sud, en particulier par l’autonomisation des entrepreneures et des entreprises agricoles à l’échelle nationale.



Le montage financier comprend trois volets stratégiques : une ligne de crédit de 200 millions de dollars destinée à être redistribuée aux MPME de divers secteurs ; une ligne de crédit sexospécifique de 100 millions de dollars dédiée aux MPME détenues par des femmes ; et une ligne de crédit concessionnelle de dix millions de dollars issue du Mécanisme de financement catalytique pour les PME agroalimentaires et ciblant les petites entreprises agricoles détenues par des femmes.



« Cette approbation souligne la volonté de la Banque africaine de développement de soutenir le secteur privé et de favoriser une croissance économique inclusive en Afrique du Sud », a déclaré Kennedy Mbekeani, directeur général du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique australe.



« En acheminant ces ressources par l’intermédiaire de FirstRand en particulier de sa franchise bancaire commerciale, la FNB, nous travaillons avec des partenaires de confiance ayant une portée étendue pour veiller à ce que les MPME — notamment celles détenues par des femmes — aient accès au capital dont elles ont besoin pour se développer, créer des emplois et contribuer au développement économique de l’Afrique du Sud. »



Une caractéristique déterminante de cette approbation du Groupe de la Banque est son orientation résolument axée sur le genre : 110 millions de dollars (plus d’un tiers du paquet financier total) sont réservés aux MPME détenues par des femmes. Cette approche intentionnelle du genre s’aligne sur le programme AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») de la Banque et sur les initiatives du Mécanisme de financement catalytique pour les PME agroalimentaires (ACFM), démontrant ainsi l’engagement du Groupe de la Banque africaine de développement à combler le fossé entre les genres en Afrique.



Le financement concessionnel est, dans sa conception, réservé aux petites entreprises détenues par des femmes et opérant dans le secteur agricole sud-africain afin d’accroître de manière significative leur accès à un crédit abordable à des conditions favorables. La plupart des petits exploitants agricoles d’Afrique du Sud restent exclus de l’accès au crédit bancaire alors qu’ils représentent une part importante de la population agricole.



Le paquet financier sera complété par une assistance technique et des incitations basées sur la performance dans le cadre des initiatives ACFM et AFAWA du Groupe de la Banque africaine de développement. Les mesures d’assistance technique visent à améliorer la bancabilité des petites entreprises dirigées ou détenues par des femmes, à soutenir l’offre agricole de la FNB (la franchise de banque commerciale de FirstRand) et à explorer d’autres méthodes d’évaluation du crédit. C



ette opération s’inscrit dans le cadre des priorités de développement des « Quatre points cardinaux » du Groupe de la Banque africaine de développement. Elle soutient également la Stratégie décennale de l’institution panafricaine (2024-2033), qui met l’accent sur la croissance inclusive, le développement du secteur privé et l’égalité de genre.





