BAD : des progrès réalisés dans la mobilisation des ressources financières

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a présenté à l’Union africaine les succès dans la mobilisation des ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins de développement du continent.



S’adressant aux chefs d’État et de gouvernement à l’occasion de la 6e réunion de coordination semestrielle de l’UA qui s’est tenue à Accra, au Ghana, M. Adesina a rappelé la récente augmentation du capital de la Banque – qui est passé de 201 à 318 milliards de dollars américains – approuvée par le Conseil des gouverneurs lors des Assemblées annuelles qui se sont tenues à Nairobi en mai dernier.



Cette approbation permettra à la Banque, seule institution financière africaine notée AAA, de préserver son statut et de répondre aux besoins urgents et croissants du continent en matière de développement. Autres faits saillants, le président a cité les efforts conjoints de la Banque africaine de développement et de la Banque interaméricaine de développement en vue de mettre au point un nouveau modèle financier permettant de canaliser les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international par l’intermédiaire des banques multilatérales de développement.



« Je suis ravi de vous informer qu’après plus de deux ans d’efforts, et grâce au plaidoyer de l’Union africaine, nous avons enfin réussi », a déclaré M. Adesina lors de la réunion à laquelle ont participé plusieurs chefs d’État et de gouvernement ainsi que des représentants des communautés économiques régionales.



La Banque africaine de développement a lancé, en début d’année, un capital hybride de 750 millions de dollars américains, le tout premier jamais réussi par une institution financière multilatérale, qui a été mondialement salué. Il a également informé les dirigeants des progrès réalisés par la Banque dans le cadre des efforts déployés à l’échelle mondiale afin que les richesses naturelles de l’Afrique soient prises en compte dans le calcul du produit intérieur brut (PIB).



Le Mécanisme africain de stabilité financière, initiative de la Banque visant à atténuer les chocs financiers exogènes et autres, subis par les économies africaines, a également progressé. Le comité des quinze ministres des Finances de l’Union africaine a approuvé le cadre de mise en place de ce mécanisme.



Par ailleurs, pour renforcer la sécurité alimentaire, la Banque a lancé un programme régional de développement en faveur du riz en Afrique de l’Ouest, de 650 millions de dollars, en collaboration avec le Centre du riz pour l’Afrique.



Environ un million d’agriculteurs répartis dans quinze pays devraient en bénéficier pour produire 53 millions de tonnes de riz. « Dans cinq ans, l’Afrique de l’Ouest deviendra autosuffisante en riz. Nous savons que nous pouvons y parvenir. Nous avons, grâce à notre travail, aussi aidé l'Éthiopie à devenir autosuffisante en blé en moins de quatre ans, et qui plus est un pays exportateur net de cette céréale.



Ce qui est indispensable, c’est une forte volonté politique », a déclaré le président Adesina faisant référence au programme phare de la Banque, Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine (TAAT). Les dirigeants présents ont également été informés de la confiance croissante dans l’institution.



M. Adesina a ensuite présenté d’autres résultats notables, notamment l’élargissement de l’accès à l’électricité en faveur de plus de 20 millions de personnes au cours des cinq dernières années et le partenariat signé avec la Banque mondiale pour connecter 300 millions d’Africains à l’électricité d’ici 2030. L’initiative Desert to Power de la Banque, d’un montant de 20 milliards de dollars, vise à générer 10 000 mégawatts en énergie solaire pour desservir 250 millions de personnes dans 11 pays du Sahel, et cette initiative porte déjà ses fruits.



Le président ghanéen, Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, en sa qualité d’hôte de la réunion, a appelé lors de la cérémonie d’ouverture, à une action accélérée pour l’adoption de plans visant à atteindre la stabilité financière et l’intégration économique nécessaires au soutien de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



Le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l’Union africaine, a annoncé que l’UA prévoyait de lever environ 100 milliards de dollars pour soutenir les entreprises tournées vers l’exportation.



Il a également insisté sur la nécessité absolue de maintenir une coordination efficace et continue entre l’UA et les blocs régionaux africains, base indispensable à la réalisation de l’intégration continentale et des objectifs de l'Agenda 2063 pour assurer un développement socio-économique inclusif et durable sur une période de 50 ans.