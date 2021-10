AFRIQUE BAD : exclusion d’une entreprise et de son DG pour pratiques frauduleuses

Alwihda Info | Par APO - 12 Octobre 2021

Durant la période d'exclusion, Sino-Kenya Engineering Group Company Limited et ses filiales ainsi que le directeur général Yuehua Bai seront inéligibles à participer à des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé, le 11 octobre 2021, l’exclusion, pour une durée de trente-six mois, de la société Sino-Kenya Engineering Group Company Limited et de Yuehua Bai pour pratiques frauduleuses. L’exclusion qui a pris effet à compter du 19 août 2021, concerne la société à responsabilité limitée enregistrée au Kenya, Sino-Kenya Engineering Group Company Limited, ainsi que son directeur général, Yuehua Bai.



Une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la BAD a établi que l’entreprise Sino-Kenya Engineering Group Company Limited et son directeur général Yuehua Bai s’étaient livrés à des pratiques frauduleuses lors d'un appel d'offres pour des travaux de conception et de construction dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement de Nandi Hills, concernant le Programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement durables des villes du Kenya. Durant la période d'exclusion, Sino-Kenya Engineering Group Company Limited et ses filiales ainsi que M. Yuehua Bai seront inéligibles à participer à des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement.



En outre, cette mesure disciplinaire est éligible à une exclusion croisée de la part d'autres banques multilatérales de développement en vertu de l'Accord pour l'exécution mutuelle des décisions d'exclusion, notamment la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale.



À l'expiration de la période d'exclusion, Sino-Kenya Engineering Group Company Limited ne pourra participer à nouveau aux appels d’offres pour des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement qu'après avoir mis en œuvre un programme de conformité à l'intégrité conforme aux directives de la Banque. M. Yuehua Bai devra, quant à lui, suivre une formation accréditée sur l'intégrité des affaires.

Le Programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement durables des villes du Kenya vise à améliorer l'accès, la qualité, la disponibilité et la durabilité de l'approvisionnement en eau dans dix-neuf villes et des services de gestion des eaux usées dans dix-sept villes du pays. Le programme est cofinancé par le Fonds africain de développement, le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, et le gouvernement du Kenya.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : Médecins sans frontières contraint de se retirer Maroc : nouveau gouvernement, une équipe d’action, centrée sur les grandes priorités ACA : le Cameroun, 19ème État africain à adhérer