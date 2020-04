BAD : nomination du Directeur par intérim, Services généraux et Achats

Abidjan, Côte d'Ivoire - Le Groupe de la Banque africaine de développement a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Jean Hubert BAYALA au poste de Directeur par intérim du département des services généraux et des achats (CHGS), à compter du 27 février 2020.



De nationalité burkinabé, Monsieur Bayala est un professionnel chevronné qui possède plus de 28 ans d’expérience en gestion et leadership, avec un accent particulier sur les technologies de l’information, la sécurité des systèmes d’information, l’audit des systèmes d’information. M. Bayala jouit d’une grande expérience dans la planification de la continuité des activités et la reprise après sinistre, le risque opérationnel, la budgétisation et les achats, entre autres.



Il exerce actuellement les fonctions de chef d’unité en charge du plan de continuité des activités de la Banque africaine de développement, poste qu’il occupe depuis 2010. À ce titre. Cette unité est essentielle à la résilience de la Banque et vise à assurer la continuité des opérations et des services de la Banque.



Il a piloté plusieurs initiatives majeures, notamment l’élaboration du programme de continuité des opérations de la Banque, la mise en place des installations pour la continuité des opérations et du centre de données dans le bureau régional de la Banque en Afrique du Sud, et la mise en œuvre du laissez-passer biométrique de la Banque. Par ailleurs, M. Bayala conseille le Vice-président des services institutionnels et des ressources humaines sur les questions relatives aux systèmes et technologies de l’information.



Avant d’occuper son poste actuel, M. Bayala a travaillé au sein du groupe de la Banque mondiale à Washington, DC, en tant que responsable de la gestion des risques et de la continuité des activités de mai 2007 à décembre 2009, où il a travaillé sur les questions de sécurité, de risque, de gestion des urgences et de continuité des activités.



Avant de rejoindre le groupe de la Banque mondiale, M. Bayala a travaillé à la Banque africaine de développement de juin 1992 à avril 2007 en tant que chef d’équipe du plan de sécurité des systèmes d’information et de continuité des activités. Il a également été chef de la section de maintenance des technologies de l’information de juin 1992 à décembre 1997.



M. Bayala a commencé sa carrière à United Information Systems (UNISYS) de 1990 à 1991 en tant qu’ingénieur technico-commercial en charge de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.



M. Bayala est titulaire d’une maîtrise en génie électronique (de l’Institut national supérieur de l’enseignement technique, Côte d’Ivoire); d’un baccalauréat (Lycée scientifique de Yamoussoukro, Côte d’Ivoire) et d’un diplôme en leadership et gestion du développement (Cranfield School of Management, Royaume-Uni).