AFRIQUE

BAD : un prêt de 100 millions $ à Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund pour les infrastructures durables


Alwihda Info | Par Afdb - 14 Novembre 2025


Le prêt du Groupe de la Banque permettra au Fonds de continuer à mobiliser des capitaux privés pour des projets à fort impact qui élargissent l’accès aux services essentiels et favorisent une transformation économique durable en Afrique.


Le Groupe de la Banque africaine de développement stimule le développement d’infrastructures durables en Afrique grâce à un nouveau prêt de 100 millions de dollars accordé à l’Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund (EAAIF).

Ce financement, approuvé par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque, aidera le l’EAAIF à attirer des investissements privés et à soutenir des projets dans les énergies renouvelables, la connectivité numérique, les transports et d’autres secteurs clés qui favorisent une croissance inclusive et la résilience climatique.

L’EAAIF est une société du Private Infrastructure Development Group (PIDG), gérée par la société d’investissement Ninety One. Le prêt du Groupe de la Banque permettra au Fonds de continuer à mobiliser des capitaux privés pour des projets à fort impact qui élargissent l’accès aux services essentiels et favorisent une transformation économique durable en Afrique.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme plus large de levée de fonds de l’EAAIF, qui vise à obtenir un financement à long terme de 300 millions de dollars en 2025 et à investir plus de 850 millions de dollars dans les infrastructures en Afrique et en Asie d’ici à 2027. Il s’agit du quatrième prêt de ce type accordé par le Groupe de la Banque au Fonds.

« Ce partenariat avec l’Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund nous permet de débloquer des financements à long terme pour des projets essentiels qui stimulent les économies, créent des emplois et améliorent les conditions de vie en Afrique », a déclaré Mike Salawou, directeur du Département des infrastructures et du développement urbain de la Banque africaine de développement.

Avant d’ajouter : « Il contribue également à combler le déficit de financement des infrastructures du continent en attirant des capitaux privés vers des projets à fort impact dans les marchés émergents et frontières. » « Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec la Banque africaine de développement, a salué Sumit Kanodia, directeur chez Ninety One. Ce prêt nous permettra de financer davantage de projets dans les énergies renouvelables, le numérique et les transports, qui favorisent une croissance inclusive, créent des emplois et renforcent la résilience climatique dans la région. »


