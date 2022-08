BEAC : le gouverneur se défend sur le processus de recrutement "émaillé d'incidents"

Le président du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale (UMAC), Hervé Ndoba, a adressé le 1er août 2022 un courrier au gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale pour lui demander de surseoir de manière immédiate au processus de recrutement d'agents d'encadrement supérieur.



Dans un courrier de réponse adressé le lendemain, le gouverneur de la BEAC Abbas Mahamat Tolli rassure que le processus de recrutement en cours est conduit et organisé de bout en bout par un cabinet international de grande réputation et choisi par voie d'appel d'offres international.



Le dernier concours a été émaillé d'incidents significatifs de nature à en altérer la crédibilité, affirme Hervé Ndoba.



Abbas Mahamat Tolli dit regretter qu'aucune illustration des situations et exemples censés porter préjudice à l'image de la Banque ne soit fournie. Le gouverneur brandit les principes de subsidiarité et de bonne gouvernance qui régissent les interrelations entre le gouvernement de la Banque et ses organes décisionnels. "Aucun organe ne saurait s'immiscer dans les attributions du gouverneur de la BEAC exercés en toute transparence et dans l'intérêt supérieur de l'institution", dit-il.



Hervé Ndoba précise que l'intégration des ressources humaines les plus qualifiées, aux fins d'assumer les tâches dévolues à la Banque centrale, doit obéir à des impératifs alliant nécessairement mérite, égalité des chances, transparence et exigence permanente de compétence.



"Une évaluation approfondie en sera faite par le Conseil d'administration de la BEAC et le Comité ministériel de l'UMAC", informe Hervé Ndoba. Il exige la convocation des sessions extraordinaires afin que des mesures adéquates soient prises et que des orientations précises soient communiquées. Le gouverneur de la BEAC s'y oppose et met en garde contre un "dangereux précédent".