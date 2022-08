BEAC : un concours de recrutement annulé après des "incidents significatifs"

Le président du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale (UMAC), Hervé Ndoba, a adressé le 1er août 2022 un courrier au gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale pour lui demander de surseoir de manière immédiate au processus de recrutement d'agents d'encadrement supérieur.



Le dernier concours a été émaillé d'incidents significatifs de nature à en altérer la crédibilité, affirme Hervé Ndoba. Il précise que l'intégration des ressources humaines les plus qualifiées, aux fins d'assumer les tâches dévolues à la Banque centrale, doit obéir à des impératifs alliant nécessairement mérite, égalité des chances, transparence et exigence permanente de compétence.



"Une évaluation approfondie en sera faite par le Conseil d'administration de la BEAC et le Comité ministériel de l'UMAC", informe Hervé Ndoba. Il exige la convocation des sessions extraordinaires afin que des mesures adéquates soient prises et que des orientations précises soient communiquées.