BRICS : vers une unité de compte commune alternative au dollar

Les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) examinent la possibilité de créer une unité de compte commune comme alternative au dollar, a déclaré le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, à la chaîne CGTN dans le cadre du sommet de l’organisation.



« L’accent principal dans le développement des relations commerciales est actuellement fait sur les règlements en monnaies nationales. Nous voyons la possibilité de discuter de la création de systèmes de règlement unifiés.



Ce pourrait être une unité de compte des membres des Brics. Non pas une monnaie unique comme au sein de l’UE, mais une unité de compte alternative au dollar qui exprimerait le coût de livraisons des marchandises, un indice de référence pour certaines cargaisons afin de ne pas dépendre d’une monnaie unique ou du centre d'émission à principe d’émission incompréhensible », a-t-il indiqué.



Une monnaie unique des Brics est devenue l'un des principaux sujets des débats au 15ème sommet de l’organisation, qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud, et qui est présidé par cette dernière.



Un responsable du ministère sud-africain des Affaires étrangères a précédemment déclaré à TASS que les Brics avaient procédé ces derniers mois à des consultations intenses sur un projet de monnaie unique, mais qu’aucune décision n'avait été prise pour le moment.



Selon lui, la création d’une monnaie unique des Brics est encore à l’étape d'étude préliminaire et est évoquée sous « forme conceptuelle ».