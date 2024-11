Baltasar Ebang Engonga au coeur d’un scandale sexuel ébranlant l'Émirat Équato-Guinéen

Détails du Scandale

Une enquête sur des irrégularités financières dans le bureau d'Ebang Engonga a révélé qu'il détenait environ 400 vidéos impliquant des célébrités, des femmes mariées, et même une fille du président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema. Ces vidéos ont été filmées dans son bureau, où des interactions inappropriées ont eu lieu.



Parmi les personnes concernées figurent des membres de sa famille, y compris la femme de son oncle et celle de son propre frère, ainsi que les épouses de hauts responsables du pays. Chaque scène a été soigneusement enregistrée et stockée sur son ordinateur, ce qui soulève des questions sur l'abus de pouvoir et l'exploitation.



Répercussions

La découverte de ces vidéos menace non seulement la stabilité de la Guinée équatoriale, mais également celle du Cameroun, où des ressortissantes pourraient être impliquées. En réponse à cette crise, le gouvernement a restreint l'accès à Internet, déjà très réglementé, pour tenter de contrôler la situation.



Ce scandale met en lumière des enjeux sérieux de moralité et de responsabilité au sein des élites politiques de la région, révélant un abus flagrant de pouvoir et une culture de l'impunité.