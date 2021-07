AFRIQUE Barack Obama s’associe à la NBA Africa en tant que partenaire stratégique

Alwihda Info | Par APO - 28 Juillet 2021

En cette qualité, le Président Obama détiendra une participation minoritaire dans la nouvelle entreprise.

La National Basketball Association (NBA) a annoncé aujourd’hui que l’ancien Président Barack Obama avait rejoint la NBA Africa en qualité de partenaire stratégique.



Le Président Obama contribuera aux efforts de responsabilité sociale de la ligue sur le continent, notamment par le biais de programmes et de partenariats soutenant l’égalité des genres et l’inclusion économique. En cette qualité, le Président Obama détiendra une participation minoritaire dans la nouvelle entreprise.



La NBA Africa gère les activités de la ligue en Afrique, y compris la Basketball Africa League (BAL) (www.theBAL.com) dont la saison inaugurale (https://on.nba.com/3rBynjl) a eu lieu en mai dernier avec la participation de 12 des meilleures équipes de clubs en provenance de 12 pays africains. La NBA Africa œuvre pour renforcer la présence de la NBA sur des marchés africains prioritaires, consolidant ainsi l’engagement de la ligue envers les joueurs et les fans à travers tout le continent, tout en continuant à développer l’écosystème du basket-ball en Afrique à travers des programmes tels que le Jr. NBA, Basketball Without Borders (BWB) Africa et la NBA Academy Africa. En outre, la NBA Africa a lancé plusieurs initiatives de responsabilité sociale (https://on.nba.com/2UMLuCp) visant à l’amélioration des moyens de substance de la jeunesse et des familles africaines.



« En utilisant ce sport pour créer des liens plus profonds à travers le monde, la NBA a toujours été un ambassadeur de choix pour les États-Unis et, en Afrique, le basket-ball a le pouvoir de promouvoir les opportunités, le bien-être, l’égalité et l’autonomisation sur l’ensemble du continent », a déclaré le Président Barack Obama. « En investissant dans les diverses communautés, en favorisant l’égalité des genres et en transmettant l’amour du basket-ball, je suis convaincu que la NBA Africa peut changer la donne pour beaucoup de jeunes Africains. J’ai été impressionné par l’engagement de la ligue en faveur de l’Afrique, notamment par le leadership dont ont fait preuve plusieurs joueurs africains qui veulent apporter leur contribution à leurs pays et leurs communautés. C’est pourquoi je suis fier de rejoindre l’équipe de la NBA Africa et impatient de contribuer à un partenariat qui va bénéficier aux jeunes de nombreux pays. »



« Le Président Obama nous fait un très grand honneur en acceptant de devenir un partenaire stratégique de la NBA Africa afin de soutenir nos vastes efforts de développement du basket-ball sur le continent », a déclaré Adam Silver, Président de la NBA. « Non seulement le Président Obama est bien connu pour l’amour qu’il porte au basket-ball, mais il croit fermement au potentiel de l’Afrique et aux énormes opportunités de croissance qu’offrent les disciplines sportives. Son engagement aura des retombées fantastiques sur la NBA Africa. »



« Nous avons des plans de croissance ambitieux pour la NBA Africa et le fait que le Président Obama s’associe à nos efforts signifie que, grâce au sport, l’Afrique peut prendre la place qui lui revient sur la scène mondiale », a déclaré Victor Williams, directeur général de la NBA Africa. « Nous sommes impatients de travailler avec le Président Obama et nos investisseurs stratégiques pour faire du basket-ball un moteur de croissance économique pour le continent et une plateforme pour l’amélioration de la santé et du bien-être de l’une des populations les plus jeunes et à la croissance la plus rapide au monde. »



La NBA Africa compte parmi ses investisseurs stratégiques un consortium dirigé par Babatunde « Tunde » Folawiyo, PDG du Groupe Yinka Folawiyo, et Helios Fairfax Partners Corporation (HFP), dirigé par Tope Lawani, codirecteur général. Elle peut également compter sur d’autres investisseurs comme les légendes de la NBA Junior Bridgeman, Luol Deng (Soudan du Sud), Grant Hill, Ian Mahinmi (France – détenant des origines Béninoises), Dikembe Mutombo (République démocratique du Congo) et Joakim Noah (Détenant des origines Camerounaises).



La NBA, dont les relations avec l’Afrique remontent à plusieurs dizaines d’années, a établi son quartier général africain à Johannesburg en 2010. Depuis lors, les efforts de la ligue sur le continent sont concentrés sur une facilitation et une promotion de l’accès au basket-ball et à la NBA via la responsabilisation sociale, le développement des joueurs amateurs et professionnels, la médiatisation, les partenariats avec des entreprises, les NBA Africa Games, le lancement de la BAL, entre autres…



La saison inaugurale de la BAL a été diffusée en 15 langues dans 215 pays et territoires. Le dimanche 30 mai, Zamalek (Égypte) a battu l’US Monastir (Tunisie) 76-63 et a remporté le premier championnat de la BAL. Les fans peuvent suivre @NBA_Africa et @theBAL sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.





