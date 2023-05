Bassin du Lac Tchad : la force multinationale maintient la pression sur les terroristes

L'opération en cours, menée par les troupes de la Force Multinationale Conjointe (FMJC), surnommée Opération Harbin Zuma, a encore réduit la capacité des terroristes de Boko Haram/État islamique en Afrique de l'Ouest (BH/EIAO), à mener leurs activités dans la région du bassin du lac Tchad.



L'attitude offensive et la détermination des troupes de la FMJC continuent de donner des résultats remarquables. Suite à une attaque des terroristes de Boko Haram/État islamique en Afrique de l'Ouest, sur une position des troupes dans la zone générale d'Arege, qui a été repoussée avec succès, une exploitation a été menée par les troupes de la Force le 11 mai 2023 dans la zone générale.



Plusieurs éléments ont été récupérés, dont un canon Dushka, un tourelle Dushka et un camion de guerre brûlé, tandis que plusieurs terroristes ont été neutralisés lors de l'affrontement.



De même, les troupes de la FMJC ont mené une opération de ratissage dans la zone générale de Ferondiya et ont réussi à repousser les attaques des terroristes de Boko Haram/État islamique en Afrique de l'Ouest, grâce à leur supériorité de feu.



Les troupes résilientes ont nettoyé des cachettes présumées de terroristes et récupéré du matériel, dont 2 camions de guerre, 2 canons antiaériens, un tube RPG, 2 fusils AK-47, une bombe RPG et 3 pneus de camion de guerre Toyota Buffalo. On compte également 387 munitions de calibre 12,7 mm, 440 munitions de calibre 7,62 mm x 54 mm et 364 munitions de calibre 7,62 mm x 50 mm.



Le major général GU Chibuisi de la FMJC a félicité les troupes, pour leur détermination lors de l'opération et les a exhortées à maintenir cet élan. Il a également exprimé sa reconnaissance aux composantes aériennes des pays contributeurs de troupes, pour le rôle essentiel qu'elles ont joué dans les opérations, contribuant ainsi aux nombreux succès enregistrés par les troupes au sol.



Enfin, il a sollicité leur soutien chaque fois que nécessaire.