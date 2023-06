Beach volley : le Tchad perd en 1/4 de finale et se prépare pour le match de classement

Les passionnés de beach-volley ont été réunis lors de la deuxième édition des Jeux Africains de Plage à Hammamet, en Tunisie. Parmi les épreuves très attendues, le tournoi masculin de beach-volley 4 fois 4 a attiré l'attention des spectateurs et des fans. Malheureusement, l'équipe tchadienne a été éliminée en quart de finale, mais elle reste déterminée à terminer le tournoi avec brio.



Le quart de finale a vu s'affronter le Tchad et la Gambie dans un match intense. Malheureusement pour les joueurs tchadiens, la Gambie a pris l'avantage en remportant les deux sets nécessaires pour la victoire. Malgré les efforts et la ténacité des joueurs tchadiens, ils n'ont pas réussi à renverser la situation et ont dû concéder la défaite. Le score final s'est établi à 0 set contre 2 en faveur de la Gambie.



Cependant, l'aventure n'est pas encore terminée pour l'équipe tchadienne. Ils auront l'occasion de se racheter lors du match de classement pour la 5ème place contre le Mozambique. Ce match crucial se déroulera ce lundi.