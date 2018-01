TCHAD Bébédjia : suicide d'un maitre communautaire

Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 25 Janvier 2018 modifié le 25 Janvier 2018 - 09:31





En instance d'intégration en service à l'école privé Mulubé de Bébédjia, Reoukoubou Celestin a quitté son domicile ce mercredi 17 janvier 2018 pour une balade dans son quartier. Un peu plus tard, vers 18 heures, il a été vu causant et partageant ses derniers moments avec ses amis.



Le matin du 18 janvier dernier, l'un de ses enfants a vu des indices probables que son père se serait trouvé dans un puit, non loin de leur maison.



Etant avertis, les voisins sont sortis et la fouille a confirmé la présence d'un corps humain sans vie au fond du puit étroit et profond de plus de 10 mètres. Le corps a été extrait avec beaucoup de difficultés vers 10h55, en présence des autorités administratives et policières au quartier Kékouanoudji. La piste du suicide est privilégiée, mais les raisons restent encore imprécises.



Le corps a été remis aux parents pour l'inhumation, après la réalisation des formalités administratives et policières. Un conseil de famille a décidé d'enterrer Celestin dans son village maternel à Begeureu, dans le canton de Miladi.



Reoukoubou Celestin laisse derrière lui une veuve et onze orphelins.





