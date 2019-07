Bench Events et APO Group forment un partenariat à long terme pour stimuler les investissements hôteliers en Afrique

Bench Events (www.BenchEvents.com), l’organisateur de l’Africa Hotel Investment Forum (AHIF) (www.AHIF.com), et APO Group (www.APO-opa.com), le leader du conseil en relations presse et de la distribution de communiqués de presse, ont annoncé avoir conclu un accord de collaboration de grande envergure visant à stimuler les investissements dans le secteur de l'hôtellerie en Afrique.

L’accord, en vigueur jusqu’en 2022, couvre les trois prochaines éditions de l’AHIF et de son homologue francophone, le Forum de l’Investissement Hôtelier Africain (FIHA).

Les hôtels sont essentiels à la croissance des économies des pays en développement. Non seulement ils favorisent le tourisme, encouragent les investissements étrangers et apportent des devises étrangères, mais ils accueillent également d'importantes réunions d’affaires. Partout en Afrique, des conférences internationales comme l'AHIF contribuent à générer une énorme visibilité, tandis que les hôtels de classe mondiale facilitent les déplacements professionnels des dirigeants et des représentants de multinationales du monde entier.

Dans ce contexte, il est essentiel que l'infrastructure hôtelière africaine se développe parallèlement à la croissance du continent. Bench Events et APO Group sont particulièrement bien placés pour donner à l'industrie hôtelière une visibilité qui stimulera les investissements internationaux grâce à une exposition accrue dans les médias.

L’AHIF 2019 aura lieu à l’hôtel Sheraton à Addis-Abeba du 23 au 25 septembre, et la prochaine conférence du FIHA sera organisée en mars 2020.

Bench Events a toujours veillé à ce que, de toutes les conférences organisées en Afrique, l'AHIF et le FIHA soient celles qui attirent les investisseurs hôteliers internationaux les plus prestigieux en mettant en contact les grands leaders économiques des marchés internationaux et locaux, afin de stimuler les investissements dans le développement hôtelier et d'autres projets axés sur le tourisme et l'hôtellerie à travers tout le continent.

Cette nouvelle édition de l’AHIF, qui devrait être l’événement le plus important de ce type jamais organisé en Afrique, génèrera des millions de dollars au bénéfice de l’économie locale et des milliards pour le continent dans son ensemble (http://bit.ly/2ymN3bd). Plus de 600 participants sont attendus, parmi lesquels des personnalités des groupes hôteliers Marriott, Hilton, AccorHotels et Radisson, tandis que des personnalités influentes du secteur international de l’investissement dans l’industrie hôtelière prendront la parole (www.AHIF.com/speakers).

La participation d’APO Group à la conférence met en lumière ses références en tant qu’expert le plus important de la distribution de contenu auprès des médias en Afrique et au Moyen-Orient. Ces dernières années, la société de conseil a travaillé en étroite collaboration avec certains des plus grands acteurs du secteur de l’hôtellerie et du tourisme.

Tous deux clients de longue date d’APO Group, les groupes hôteliers Marriott et Hilton bénéficient de son expertise en matière de relations presse. L’entreprise contribue à la stratégie de communication de plus de 300 organisations de premier plan – parmi lesquelles 57 grandes agences de relations publiques - en Afrique et ailleurs.

Pendant toute la durée de chaque événement, les exposants de l’AHIF et du FIHA bénéficieront d’un accès gratuit et complet au service de distribution de communiqués de presse d’APO Group en Afrique.

Le système de veille média d’APO Group – basé sur une technologie de pointe – permettra d’assurer un suivi précis des deux événements, tout en fournissant des données précieuses à Bench Events qui cherche à accroître la dynamique et à encourager les investissements dans le secteur de l’hôtellerie en Afrique.

APO Group a également lancé plusieurs initiatives visant à accroître la visibilité des deux événements.

Avant chacune des trois prochaines éditions de l’AHIF et du FIHA, APO Group invitera un journaliste africain pour une participation tous frais payés à la conférence. APO Group mobilisera également son réseau inégalé d'entreprises pour faire venir des conférenciers de divers secteurs afin d'ajouter de la profondeur et de l'ampleur aux sujets abordés.

« Ce qui est formidable chez APO Group, c’est sa connaissance incomparable du paysage médiatique africain et sa capacité à contacter des journalistes de premier plan pour nous aider à transmettre notre message à de nouveaux publics », a déclaré Matthew Weihs, directeur général de Bench Events. « Avec ce partenariat, je pense que nous avons tous les outils en main pour rendre ces conférences encore plus réussies et apporter une plus grande visibilité et des investissements internationaux au secteur du tourisme dans toute l'Afrique ».

« L’AHIF et le FIHA représentent ce qu’il y a de mieux en matière de collaboration mondiale dans le secteur de l’hôtellerie », a déclaré Lionel Reina, Directeur Général d’APO Group. « En Afrique, les hôtels sont une vitrine pour le tourisme et les affaires ; ce sont des lieux de rencontre pour le commerce qui contribuent à susciter l'intérêt et à encourager les investissements sur tout le continent. Nous apprécions énormément les partenariats tels que celui-ci, car ils témoignent de notre volonté de rehausser le profil de l’Afrique dans toute une série de secteurs de l’économie ».

À propos de l’AHIF (Africa Hotel Investment Forum) :

L’AHIF (www.AHIF.com), première conférence dédiée à l’investissement hôtelier en Afrique, attire de nombreux propriétaires d’hôtels internationaux, investisseurs, financiers, sociétés de gestion et leurs conseillers. Elle est organisée par Bench Events (www.BenchEvents.com), qui possède une longue expérience de l’organisation de conférences et de forums sur l’investissement hôtelier haut de gamme en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Bench Events s’est donné pour mission de favoriser la prospérité en facilitant la croissance et la mise en réseau et en encourageant un leadership éclairé dans le secteur hôtelier à travers le monde.

À propos d’APO Group :

Fondée en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est la première société de conseil en relations presse et de services de distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient. Nous aidons les entreprises publiques et privées à améliorer leur réputation et leur image de marque dans les pays cibles. Notre rôle de partenaire de confiance est de tirer parti de la puissance des médias et d'élaborer des stratégies sur mesure permettant aux entreprises d'avoir un impact réel et mesurable en Afrique et au Moyen-Orient, et hors des frontières régionales. La confiance et la reconnaissance dont fait l'objet APO Group de la part d'entreprises mondiales et multinationales, des gouvernements, ainsi que des ONG, l'encourage à améliorer constamment sa proposition de valeur en Afrique et au Moyen-Orient pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Parmi nos clients prestigieux, citons notamment : Facebook, Dangote Group, GE, Uber, Microsoft, Nokia, Mara Group, PwC, DHL, Marriott Group, Sage, Ecobank, Iflix, Jumia, Samsung, Total, Merck, Société Générale, L'Oréal, Oracle, Philips, Barclays, MoneyGram, Ernst & Young, Orange...

