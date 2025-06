Bénin : Bertin BADA devient le premier général de corps aérien

C’est officiel depuis le mardi 03 juin 2025. Pour la première fois depuis la création des Forces Armées Béninoises en 1952, un officier supérieur de l’armée pourra afficher à son épaulette la constellation de 4 étoiles. Il est incarné par le général de division aérienne, Bertin Bada, désormais porté au grade de général de corps aérien.



Le moment est historique. À la caserne militaire d’Allada où s’est déroulée la cérémonie de port de galons, l'ambiance est toute joyeuse. La musique de l'armée en fond sonore, sur des chants à la gloire de l’Éternel pour ses grâces, sa bonté et son amour.



Dans l’assistance, tous les hauts gradés de l’armée, des chefs d’État-major des différentes armées avec à leur tête le général de Division Fructueux GbaguidI, chef d’État-Major général des Forces Armées Béninoises, les autorités politiques du pays, amis et parents de l’heureux récipiendaire, et le ministre de la Défense nationale, Fortunet Alain Nouatin. C’est ce dernier qui, au nom du chef Suprême des armées, le président Patrice Talon, avec le soutien de son collègue de la justice, Yvon Detchenou, porte au général Bertin Bada, ses 4 étoiles de général de corps aérien.



D’après le ministre Fortunet Alain Nouatin, cette distinction évoque l’autorité, l’engagement et la responsabilité envers la défense nationale. Il déclare, « le galon du général du corps aérien est la plus haute distinction jamais accordée à un personnel des Forces Armées Béninoises. La symbolique est forte et marque une évolution majeure pour l’institution militaire sous le leadership éclairé du chef de l'État ».



Cette distinction témoigne par ailleurs de la reconnaissance des nombreux efforts stratégiques fournis par le récipiendaire, et le signe que l’armée béninoise s’agrandit. Le général de corps aérien Bertin Bada dans ses nouvelles attributions reste humble et reconnaissant. Dans ses propos, cette promotion est un hommage à l’Institution militaire.



C’est aussi une marque de confiance du président de la République dont la clairvoyance et l’engagement pour la modernisation de nos forces de défense et de sécurité sont déterminants dans le contexte de sécurité actuel. Le récipiendaire qui exerce depuis 2016, les fonctions de directeur du cabinet militaire du président de la République est un passionné de l’aéronautique. Il a connu une carrière à la fois atypique et cohérente et a occupé plusieurs postes de responsabilités.



Pilote de ligne, il fût chef d’État-Major de l’armée de l’air du Bénin. Le général de corps aérien Bertin Bada qui vient de porter ses nouvelles étoiles a reçu les félicitations de ses frères d’armes, celles des autorités politiques et du public.