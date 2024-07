Bénin : Bilan lourd d'une attaque meurtrière au parc W, 12 morts

Une attaque a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2024 dans le parc national du W au Bénin. L'attaque a fait 12 morts au total 5 rangers d'African Parks et 7 militaires des Forces Armées Béninoises.



L'attaque a été menée par "un groupe d'individus armés non identifiés" près de la rivière Mékrou dans le parc selon le communiqué du Parc national W.



African Parks, qui gère le parc, a pris des dispositions pour identifier les corps de son personnel et informer les familles des rangers tués. African Parks présente ses condoléances aux familles et aux collègues des victimes. L'armée béninoise n'a pas encore communiqué sur cet incident.



