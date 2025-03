Bénin : Réaction officielle face aux rumeurs de suspension de visas américains

Le Ministère des Affaires Étrangères du Bénin a publié un communiqué le 15 mars 2025, suite à un article du New York Times mentionnant que les États-Unis envisageraient de suspendre l'octroi de visas à plusieurs pays, y compris le Bénin.

Absence de Notification Officielle Le gouvernement béninois n'a pas reçu de notification officielle des autorités américaines concernant cette suspension. Les démarches entreprises auprès des autorités américaines n'ont pas permis d'obtenir de confirmation sur cette information.

Assurance aux Voyageurs Le Ministère tient à rassurer les citoyens béninois titulaires d'un visa américain et prévoyant de voyager prochainement : ils peuvent maintenir leurs plans de voyage. Toute évolution sera communiquée via les canaux officiels du Ministère.

Relations Diplomatiques Solides Le communiqué rappelle l'échange fructueux du 10 mars 2025 entre le Secrétaire d'État américain, Marco Rubio, et le Ministre des Affaires étrangères béninois, Olushegun Adjadi Bakari. Il souligne que le Bénin et les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques solides, fondées sur le dialogue, la coopération et des intérêts mutuels.

Engagement du Gouvernement Le gouvernement béninois reste engagé à renforcer cette collaboration dans tous les domaines d'intérêt commun. Depuis 2016, le Bénin a mis en œuvre d'importantes réformes pour améliorer la sécurité et la fiabilité de ses documents officiels. Le Registre National des Personnes Physiques (RNPP) constitue aujourd'hui la base sécurisée pour la délivrance de tous les documents officiels, garantissant leur authenticité.

Appel à la Prudence Enfin, le Ministère des Affaires étrangères rappelle l'importance de la prudence dans la diffusion d'informations sensibles et invite les médias et l'opinion publique à se référer aux sources officielles pour toute information relative aux relations internationales du Bénin.