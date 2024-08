Bénin : dispositif de riposte face à l’épidémie de la variole de singe

Les équipes techniques des structures étatiques impliquées dans la riposte contre l’épidémie de la variole de singe sont en état d'alerte maximale depuis quelques semaines.



En effet, ce mardi 27 août 2024, s’est tenue la première réunion de coordination de la préparation de la riposte face à l’épidémie de la variole de singe. Cette importante rencontre initiée par l’instance de pilotage de la plateforme « une seule santé » au Bénin, a permis d’évaluer de près la situation et prendre de nouvelles résolutions.



C’était sous la présidence du ministre d’État chargé de l’Économie, des Finances et de la Coopération, Romuald Wadagni et en présence du ministre de la Santé, Pr Benjamin Hounkpatin, du représentant résident de l’OMS, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, Jean Kouamé Konan et des cadres techniques des ministères, notamment ceux en charge de l’Élevage et de l’Environnement fortement impliqués dans la mise en œuvre de l’approche « one health ».



Aucun cas de variole de singe n’est notifié au Bénin en 2024, mais le gouvernement suit de près la situation. Le dispositif de riposte épidémiologique qui est d’ailleurs en place depuis quelques années est en train d’être renforcé et affiné pour un suivi millimétré de la situation. Au cours de la rencontre de ce mardi, les acteurs en présence ont fait le point du niveau de préparation de la riposte. Chaque pan de la stratégie nationale a été passé au peigne fin.



Les aspects liés à la surveillance et aux enquêtes épidémiologiques, la prise en charge des cas et services cliniques, les laboratoires et produits de diagnostic et bien d’autres points saillants, ont été abordés à cette importante assise. Au cours des échanges, l’assistance a noté avec satisfaction l’existence d’un arsenal efficace, au regard des multiples efforts déployés par le passé pour faire face aux crises et urgences qui se sont succédé.



Cet « effort de guerre » sera à n’en point douter d’une grande utilité contre le nouvel ennemi qui s’annonce aux portes du Bénin. Par ailleurs, les assises du 27 août 2024 ont inscrit au titre des actions urgentes à réaliser, l’opérationnalisation sans délai du Centre des Opérations d’Urgence de Santé Publique (COUSP), dès la confirmation du premier cas.



Il a été également recommandé de garantir un approvisionnement continu en réactifs, consommables et équipements de protection, vaccins, la formation continue des acteurs et l’activation de toutes les commissions du Comité national « Une Seule Santé », chargée de la préparation et de la riposte aux crises et urgences sanitaires.