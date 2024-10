Bénin : inclusion sociale des personnes handicapées par le sport

La ville de Djougou a accueilli le 20 octobre 2024, la compétition de handibasketball organisée par le ministère des Sports, en partenariat avec la Fédération handisport du Bénin.



Cet évènement s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap à travers le sport, et plus spécifiquement à travers le handibasketball. La compétition, qui s’est déroulée toute la journée, a réuni cinq équipes venues de Cotonou, Parakou et Djougou.



Ces équipes, composées d'athlètes handicapés, se sont affrontées dans une série de matchs où la solidarité et la détermination étaient au cœur des enjeux. Cette initiative souligne l'importance du sport comme vecteur d’intégration et de valorisation des personnes handicapées, en leur offrant une plateforme pour démontrer leurs compétences et leur passion.



Le handibasketball, une discipline en plein essor au Bénin, a permis aux participants, malgré leurs handicaps, de vivre des expériences sportives intenses, tout en renforçant leur confiance en eux. L'évènement est également une belle occasion de sensibiliser le public aux défis quotidiens auxquels ces personnes font face, tout en prouvant que le sport est un outil puissant pour favoriser l'égalité et la cohésion sociale.



Les autorités locales de Djougou, les responsables du ministère des Sports, ainsi que des associations de soutien aux personnes handicapées se sont tous mobilisés autour de l'évènement. Cette compétition est donc bien plus qu'un simple tournoi sportif. Elle s’inscrit dans une dynamique de changement des mentalités, visant à faire évoluer les perceptions du handicap dans la société béninoise.



Au terme de cette journée de compétition, les résultats se présentent comme suit :

1er : New Leader (Cotonou) : 12 points avec 4 victoires et 0 défaite ;

2ème : Buffles (Parakou) : 8 points avec 2 victoires, 2 défaites et goal average +8;

3ème : Galaxie (Cotonou) : 8 points avec 2 victoires, 2 défaites et goal average + 3;

4ème : Lions (Djougou) : 2 victoires, 2 défaites et goal average -3;

5eme : Wanrou (Parakou) : 4 défaites.