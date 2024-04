Bénin : lancement des essais à charge de l'usine d’égrenage de coton à Djougou

L'industrie cotonnière du Bénin atteint une nouvelle dimension, avec le lancement des essais à charge de l'usine d'égrenage de coton de la Société Cotonnière du Premier Août (SoCoPA) à Djougou.



Cet évènement historique, présidé par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Shadiya Alimatou Assouman, marque un tournant majeur dans le développement industriel et économique du pays, et de la localité de Djougou en particulier, informe le gouvernement.



Au cours de la cérémonie, la ministre Shadiya Alimatou Assouman a officiellement inauguré les essais à charge de l'usine d'égrenage de coton Djougou, aux côtés des dirigeants de la Société Cotonnière du Premier Août, et des autorités locales. Cet évènement représente le fruit de plusieurs années de planification, d'investissement et d'efforts concertés pour contribuer à moderniser et dynamiser le secteur cotonnier du Bénin.