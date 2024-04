Bénin : le gouvernement propose les semences hybrides pour booster les rendements de riz et maïs

Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, a rencontré à son cabinet, le mardi 23 avril 2024, des acteurs des interprofessions du riz et du maïs et les importateurs des semences de maïs et de riz hybrides.



Gaston Cossi Dossouhoui a expliqué à ces acteurs agricoles, les dispositions prises par le gouvernement pour améliorer les productions et productivités dans leurs filières respectives.



Pour définitivement rendre disponible et à moindre coût les céréales les plus consommées au Bénin, le riz et le maïs, le gouvernement multiplie les initiatives et les actions au profit des producteurs. En effet, le riz et le maïs, en plus d’être abondement consommés au Bénin, sont très sollicités par les marchés sous-régionaux.



Aussi, l’interdiction à partir de la fin de l’année 2024 des produits carnés à base de volailles a-t-elle encouragé le développement de l’aviculture, avec comme conséquence, la fabrication locale des aliments pour les volailles. Des aliments fabriqués avec un fort apport du maïs (60%) et du riz.