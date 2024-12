Bénin : le président Talon partage un repas avec les militaires

C’est une scène historique et mémorable que celle qui s’est déroulée le 30 décembre 2024 à la caserne militaire de Dessa à Allada. En effet, le président Patrice Talon, au terme d'une séance d'échanges qu'il a eue avec les troupes a fait le rang.



Il s'est fait servir à l'image de tous les soldats présents et ce, dans une ambiance bon enfant, un déjeuner partagé pour leur témoigner sa fierté. La joie se lisait sur les visages des soldats et leur commandement, à l'occasion du déjeuner pris par le président de la République avec les vaillants soldats présents.



Ce déjeuner en compagnie du président Talon, fut un instant mémorable de réconfort moral pour les soldats, en cette fin d'année 2024. Pour les soldats, cet acte de solidarité est « le témoignage de l'attention particulière portée par les plus grandes instances de la République, notamment le chef de l'État, envers ces hommes et ces femmes en armes ».



Ce moment de partage traduit également la proximité toute affirmée de la hiérarchie envers ses hommes. Il contribuera à consolider l'esprit de cohésion au sein des troupes et mieux, à les encourager à continuer de se donner davantage pour assurer l'intégrité du territoire national.