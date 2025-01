Benin : réaménagement technique du gouvernement

Par décret N° 2025-01 du 6 janvier 2025 et après consultation du bureau de l’Assemblée nationale, le président de la République, Monsieur Patrice Talon, a procédé ce lundi 6 janvier 2025, à un réaménagement technique de l’équipe gouvernementale.



Ainsi, Monsieur Kingnidé Paulin Akponna est nommé ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. La passation de service entre lui et son prédécesseur doit avoir lieu le 7 janvier 2025. Par ailleurs, les titulaires des autres portefeuilles restent inchangés.



En effet, c’est le contenu d’un communiqué du secrétariat général du gouvernement signé par le secrétaire général du gouvernement, Édouard Ouin-Ouro.