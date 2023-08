Bénin : un groupe de presse suspendu pour apologie du coup d'État, suite au putsch nigérien

Après avoir lancé un avertissement, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (Haac) a pris des mesures en sanctionnant le groupe de presse "La Gazette du Golfe". Cette action intervient à la suite d'une mise en garde adressée aux médias contre toute forme d'apologie de coup d'État, en lien avec l'actualité brûlante au Niger, ont rapporté des médias béninois.



La décision rendue par la Haac le 8 août 2023 suspend tous les moyens de communication du groupe de presse "La Gazette du Golfe" (comprenant Golfe télévision, Golfe Fm, l'hebdomadaire Gazette du Golfe et leurs canaux numériques) jusqu'à nouvel ordre.



La justification de cette sanction repose sur la violation par le média des dispositions des articles 29, 36 et 211 du code de l'information et de la communication, ainsi que des articles 2 et 10 du code de déontologie de la presse béninoise, en plus des clauses des conventions signées avec la Haac.



La Haac a également rappelé son communiqué précédent, qui appelait les professionnels des médias à faire preuve de professionnalisme et à respecter scrupuleusement les dispositions constitutionnelles et légales lors du traitement de l'information liée à l'apologie de coup d'État en Afrique et dans la sous-région.