Bénin : un prêt de 60 millions $ pour renforcer la gouvernance économique

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, a approuvé, le 18 juillet 2024 à Abidjan, un prêt de 60 millions de dollars à la République du Bénin pour financer la deuxième phase du Programme d’appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé (PAGE-DSP II). Ce financement porte à plus de 100 millions de dollars le montant total octroyé au Bénin à travers un appui budgétaire programmatique qui couvre les années fiscales 2023 et 2024.



a pour objectif d’accroître la contribution du secteur privé à l’économie nationale à travers l’amélioration du climat des affaires, l’appui au secteur agroalimentaire et le renforcement de l’action climatique.



, les investissements privés au Bénin seront portés à 30,2 % du PIB en 2024 (contre 29,9% en 2022) et les délais de paiement des créances des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) par l’État seront réduits de 200 à 60 jours.



e Fonds africain de développement est heureux d'accompagner les ambitieuses réformes du gouvernement, faisant du Bénin un pays à la pointe de l'action climatique et de la création d'un environnement favorable au secteur privé. La Banque se tient également aux côtés du Bénin pour continuer à accompagner les remarquables innovations financières qui ont permis au gouvernement béninois de mobiliser des ressources importantes sur l'ensemble des marchés financiers », a déclaré Robert Masumbuko, le chef du bureau pays de la Banque au Bénin.