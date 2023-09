Bénin : un projet pour booster les facteurs de production de lait et de viande

Le PRODEFILAV-PL vise à réduire la dépendance du Bénin à l'importation des produits lait et viande. Il va donc contribuer à l'amélioration de la productivité et à la profitabilité des facteurs de production de lait et de viande. Le projet, au terme de sa mise en œuvre, va induire la réduction du volume des importations de lait et produits laitiers de 2.750 Tonnes ; la réduction des importations de viande de 11.279 tonnes ; un accroissement du revenu moyen des ménages d’éleveurs de 30% et la création d’emplois décents notamment au profit des femmes et des jeunes.